Павлодарским фермерам выплатили прошлогодние долги на 2,3 миллиарда тенге

Павлодарская область активно готовится к началу весенне-полевых работ. Фермеры уже заключают предварительные контракты на поставку семян. При этом долги по субсидированию за прошлый год бюджетом погашены, передает корреспондент агентства Kazinform.

Прошлый год для павлодарских фермеров выдался откровенно сложным. Засушливое и жаркое лето привело к тому, что крестьянские хозяйства лишились части урожая. Прогнозы на этот год более позитивные.

В 2024 году за счет расширения посевов масличных и кормовых культур в регионе засеют на 20,3 тысячи гектаров больше, чем ранее. Посевные площади составят 1,65 миллиона гектаров. На данный момент обеспеченность семенами составляет 94% или 163,5 тысячи тонн семян. Хозяйствами уже заключены предварительные контракты на их поставку из других регионов Казахстана и России.

— На сегодня бюджетом полностью погашены долги прошлого года по субсидированию развития семеноводства, стоимости удобрений, пестицидов и доставки воды сельхозпроизводителям. Всего удовлетворены 1644 заявки на 2,362 миллиарда тенге, — сообщили в областном акимате.

Финансовыми институтами АО «НУХ «Байтерек» сельхозпроизводителям выданы кредиты на общую сумму 6,7 миллиарда тенге, в работе — заявки еще на 1 миллиард тенге.

Однако есть и определенные сложности. 19 марта аграрии района Теренколь Павлодарской области пожаловались на недовес и низкое качество ГСМ для весенних работ. Эту проблему они озвучили представителям Палаты предпринимателей.

Напомним, сейчас на АПК приходится около 6% экономики Павлодарской области.