До 113 человек увеличилось число погибших на свадьбе в Ираке

113 человек погибли и более 150 получили ранения в результате пожара, охватившего свадебное торжество в иракском городе Хамдания в провинции Ниневия на севере страны, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на AlJazeera.

Как сообщалось, пожар вспыхнул на свадебной вечеринке в конференц-зале Аль-Хайтам в городе Хамдания около 22:45 во вторник (01:45 среды по Астане).

- На данный момент подтверждена смерть 113 человек, - сообщил заместитель губернатора Ниневии Хасана аль-Аллака.

Как говорится в заявлении органов гражданской обороны Ирака, зал был построен с использованием сборных панелей, которые были «легковоспламеняемыми и нарушали стандарты безопасности». Ситуацию усугубил выброс токсичных газов, исходящих от возгорания панелей, содержащих пластик.

- В результате пожара обрушились некоторые части потолка, — говорится в заявлении.

По предварительной информации, к возгоранию привели фейерверки, которые попали на легковоспламеняющиеся материалы, использованные при строительстве зала для мероприятий. В здании не было аварийных выходов, а также отсутствовало оборудование для тушения пожара.

На свадьбе присутствовало около тысячи гостей. До сих пор не подтверждено, есть ли пара, Ханин и Риваан, среди раненых или погибших. По неподтвержденным сообщениям, они живы, но получила ожоги.

- Они собирались танцевать медленный танец, а затем зажгли эту штуку для танца, которая загорелась, - передает агентство Rudaw cлова женщины, получившей ранения на мероприятии.

В кратком заявлении премьер-министр Ирака Мохаммед Шиа ас-Судани призвал министров здравоохранения и внутренних дел мобилизовать все спасательные усилия, чтобы помочь жертвам пожара.

Ряд государств выразил соболезнования Багдаду и семьям погибших.

По сообщениям новостей из Ирака, ведется операция по аресту владельца банкетного зала.

Новостное издание AlArabiya процитировало источники, сообщающие, что владелец пытался бежать после смертельного инцидента.

Министерство здравоохранения Ирака сообщило, что в Ниневию из Багдада и других провинций были отправлены грузовики с медицинской помощью.

По данным Минздрава, большинство раненых получили ожоги и удушье.

- Большинство из них были полностью обожжены, а у некоторых других было обожжено от 50 до 60 процентов тел, — сказал представитель здравоохранения провинции Ахмед Дубардани.

Раненые были переведены в больницы Ниневии и курдского региона на севере Ирака, а некоторых военные доставят в Багдад. Сообщается, что тысячи иракцев собираются сдать кровь для пострадавших.

Эксперты говорят, что загоревшаяся облицовка не соответствовала более строгим стандартам безопасности, поскольку ее часто наносят на здания без каких-либо разрывов, чтобы замедлить или остановить возможное возгорание.