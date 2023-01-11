До 10 сантиметров снега выпало в Алматы

11 Января 2023, 02:23

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - С начала снегопада из Алматы вывезли 530 кубометров снега. Высота снежного покрова достигла 8-10 см, в горной местности - до 14 см, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В настоящее время на улицах обеспечили безопасное движение автотранспорта.

«Колонны по сгребанию снега, которые движутся клином по всей ширине проезжей части, будут работать ночью после уменьшения количества автотранспорта. Организуют по две колонны по сгребанию снега в каждом районе, после чего произведут повторную обработку противогололедными материалами», - сообщили в управлении развития коммунальной инфраструктуры города.

По данным ведомства, с начала снегопада в городе 143 пескоразбрасывателя производят обработку дорог противогололедными материалами. Обработка началась с ночи. Использовано 1827 тонн. Ночью на улицах города будут работать 460 единиц спецтехники и 360 дорожных рабочих.

Ранее сообщалось, что снег в Алматы убирают более тысячи рабочих.