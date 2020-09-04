До 1 трлн тенге рассчитывают увеличить выпуск сельхозпродукции в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области намерены в ближайшие пять лет увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции до 1 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При таких объемах регион сможет добиться поставленной Президентом задачи по увеличению производительности труда в 2,5 раза и экспорта продукции агропромышленного комплекса - в два раза.

Аким области Кумар Аксакалов рассказал на заседании актива, как будет развиваться сельскохозяйственная отрасль.

По информации главы региона, в растениеводстве проводится диверсификация посевных площадей, увеличивается производство экспортоориентированной конкурентоспособной продукции.

«Посевные площади масличных культур достигли почти 1 млн га - это самый высокий показатель по стране. Создаются предпосылки для получения хорошего урожая. Область является лидером по республике по внесению минеральных удобрений. Если в 2017 году мы вносили 91 тысячу тонн минеральных удобрений, в этом - 130 тысяч тонн на площади 2,3 млн га. Сортообновление составило почти 9%», - проинформировал К.Аксакалов.

За последние три года агроформирования приобрели 782 трактора и более 600 зерноуборочных комбайнов на сумму 90 млрд тенге. В этом году – 1,5 тысячи единиц. И еще ожидается до конца года закуп техники на 3 млрд тенге.

«Перед нами стоит стратегическая задача - увеличить производство животноводческой продукции с использованием современных технологий, элементов цифровизации. Это позволит повысить производительность труда в несколько раз. Этому способствует функционирование на территории области 80 молочно-товарных ферм, в том числе 18 современных», - сказал К. Аксакалов.

В этом году построят 10 молочно-товарных ферм. В планах у местной власти – ежегодно строить до 20 таких ферм. Новые фермы увеличат производство молока дополнительно на 20 тысяч тонн.

«Будет построена бройлерная птицефабрика, которая позволит производить до 10 тысяч тонн мяса птицы. Строится свинокомплекс мощностью до 100 тысяч голов в год. Реализация проекта позволит производить до 10 тысяч тонн свинины в год. Такая работа будет проводиться и в последующие годы. В целом, все это позволит достичь поставленных Главой государства задач в агропромышленной сфере», - уверен К. Аксакалов.





Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь.

В рамках Послания Президент поручил Правительству совместно с бизнесом начать разработку качественно нового национального проекта по развитию АПК на пятилетку.