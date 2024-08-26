До 1 октября устранят последствия паводка в Петропавловске

Аким Петропавловска Серик Мухамедиев на встрече с населением рассказал о восстановлении инфраструктуры города после паводка, передает корреспондент агентства Kazinform.

В городе нынешней весной подтопленными оказались 2 407 домов. Из них 1 650 признали непригодными для жилья и 757 — подлежащими ремонту. По словам градоначальника, 381 владелец дома решил ремонтировать жилье самостоятельно.

— Мы заключили 1 085 договоров на приобретение квартир. 925 ключей уже передали новым жильцам. 289 домов построили в микрорайоне Бірлік. Всего там будут возведены 700 домов. Спонсорами строительства выступили фонд «Қазақстан халқына», компания «Каспи.кз», «КазМинералс Менеджмент» и корпорация «Казахмыс», — проинформировал С. Мухамедиев.

Более 1 300 аварийных домов уже снесли, проводится зачистка территории, вывезли из зоны сноса более 115 тысяч тонн мусора.

Единовременную социальную помощь в размере 100 МРП получили 7 455 человек, до 150 МРП — 2 038 горожан.

— На возмещение ущерба от граждан, постоянно проживающих на дачных участках, чье жилье является единственным, поступило 112 заявлений. Аварийными признаны 35 строений, ремонту подлежат 59 дачных домиков. Комиссия продолжает работу. Хочу отметить, что выявлены факты наличия другого недвижимого имущества и отсутствия фактического строения. В 11 случаях комиссия отказала в возмещении ущерба данным гражданам. По остальным техобследование продолжается, — прокомментировал С. Мухамедиев.

Он отметил, что в местах временного проживания находятся около 400 человек. Они ждут заселения в дома и квартиры, в которых проводятся восстановительные работы.

Ремонт идет и в средней школе № 14 имени Ю. А. Гагарина, где в половодье был затоплен первый этаж.

— Согласно техническому заключению, школа подлежит восстановлению. Идет капитальный ремонт здания, который включает усиление фасада и фундамента, частичное устройство внутренних перегородок учебных кабинетов первого этажа, демонтаж и монтаж напольного покрытия, замену системы отопления, электроснабжения и внутреннего водоснабжения. Завершение ремонтных работ запланировано на 30 августа, — отметил аким города.

По его данным, восстанавливают поврежденные коммуникации. Идут работы по очищению канав. В микрорайоне Бірлік раскапывают траншеи протяженностью три км для отведения воды. Подготовили расчеты на разработку проектно-сметной документации на строительство придорожной открытой системы водоотвода ливневых стоков. Начать реализацию самих строительно-монтажных работ планируют в следующем году.

С.Мухамедиев напомнил, что на дома в новом микрорайоне предоставляется гарантия на два года. При выявлении дефектов застройщики будут их устранять. Кроме того, в Бірлік проводят текущий ремонт основных улиц, по которым будут курсировать автобусы.

— Что касается строительства дамб, то для дальнейшего функционирования поврежденные участки в теле дамбы Ущева и в Заречном будут засыпаны и укреплены белой глиной. На сегодня белая глина проходит лабораторные испытания. Ведется разработка проекта по реконструкции дамбы по улице Ущева, поселке Кожевенный и дамбы обвалования в поселке Заречный. После разработки проекта и получения положительного заключения экспертизы будет подана бюджетная заявка на реализацию проекта из республиканского бюджета, — сообщил С. Мухамедиев.

Аким города подчеркнул, что стоит задача до 1 октября завершить все работы, касающиеся устранения последствий паводка.