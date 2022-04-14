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Дни культуры Актюбинской области проходят в Туркестане

Редактор:  
Гульмира Байзакова
14 Апреля 2022, 19:21
Дни культуры Актюбинской области проходят в Туркестане

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестане 14-15 апреля проходят Дни культуры Актюбинской области. Они приурочены к пятилетию программы «Рухани жаңғыру». По этому поводу была организована пресс-конференция с участием заместителя акима Актюбинской области Булбул Елеусиновой. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Туркестанской области.

«В XVII веке Туркестан был столицей для всего казахского народа. В священный месяц Рамазан мы радуемся тому, что приехали в этот древний город. Цель каравана, который приехал из Актобинской области в духовный центр тюркского мира, - укрепление духовно-культурного моста между двумя регионами, дальнейшее развитие отношений», - сказала спикер.

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С приветственным словом к гостям обратился заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов, который выразил благодарность актюбинцам, специально приехавшим в Туркестан.

В рамках стартовавших культурных дней жители и гости Туркестана смогут познакомиться с культурой Актюбинской области, приобрести сельхозпродукцию, посетить культурные и развлекательные мероприятия.

14 апреля на территории этноаула прошли выставка-ярмарка мастеров прикладного искусства, мастер-классы, выставка этнографической коллекции фонда историко-краеведческого музея, театрализованное представление, концертные программы.

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А вечером в туристическом комплексе «Керуен сарай» состоится концертная программа актюбинских исполнителей «Алтын аймак - Актобе». В местном музыкально-драматическом театре будет показан музыкальный спектакль «Цыганская серенада» И. Сапарбая, подготовленный коллективом филармонии имени Г. Жубанова, а в рамках 750-летия Золотой Орды - самого яркого периода в истории казахского народа - состоится премьера этнофольклорной исторической драмы «Ер Едиге».

Ярмарка сельскохозяйственной продукции пройдет 15 апреля на территории нового экобазара. Актюбинские сельхозтоваропроизводители и перерабатывающие предприятия предложат туркестанцам мясомолочную продукцию, овощи, кондитерские изделия.

Также в этот день в библиотеке Farab пройдут различные выставки. С читателями встретятся актюбинские поэты и писатели, будет организована цифровая полнокупольная программа областного планетария.

Кукольный театр «Алакай» покажет свой спектакль «Жадыра, жайна достар», а в Конгресс-холле состоится гала-концерт творческих коллективов и мастеров искусств Актюбинской области «Здравствуй, Туркестан!».

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Актюбинская область   Туркестанская область   Культура   Рухани жаңғыру   Общество   Туркестан  
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