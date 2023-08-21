Дни казахского кино прошли в Москве

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – В Москве в рамках проекта «Дни зарубежного кино» прошел показ казахстанских художественных фильмов, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В течение трех дней, с 18 по 20 августа, столичный кинотеатр «Иллюзион» показал московскому зрителю пять картин: «Шал/Старик» Ермека Турсунова, «Жанғақ тал/Ореховое дерево» Ерлана Нурмухамбетова, «Мұқағали» Болата Калымбетова, а также «Жаужүрек мың бала/Войско мың бала» и «Анаға апарар жол/Дорога к матери» Акана Сатаева. Все фильмы показаны с синхронным закадровым переводом.

Событие организовано «Роскино» при поддержке Минкультуры России в рамках проекта «Дни зарубежного кино». На все киносеансы был открыт бесплатный вход.

Исполняющая обязанности генерального директора государственной компании «Роскино» Екатерина Наумова рассказала, что в рамках показа российского кино за рубежом зародилась идея делать реверсные, встречные показы и знакомить российского зрителя с новинками зарубежного кинематографа.

«Мы начали с тех стран, которые исторически и территориально близки нам. Со времен СССР все любят и помнят казахское кино. Последнее время кинематограф Казахстана очень активно развивается. Мы видим, что фильмы казахских режиссеров берут призы на многих международных фестивалях. Мы видим, какой это успех и, безусловно, мы рады знакомить нашего зрителя с такими успешными работами», - сказала Екатерина Наумова.

Как отметили организаторы, для показа были выбраны одни из наиболее ярких работ казахстанских кинематографистов за последнее десятилетие, отмеченных премиями международных кинофестивалей: драмы, исторические фильмы, комедия.

Особым подарком для пришедших зрителей стала возможность лично познакомиться с актерами, исполнившими главные роли в картинах «Шал» и «Анаға апарар жол» Ерболатом Тогузаковым и Алтынай Ногербек.