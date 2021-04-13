Дневные блокпосты выставили в одном из районов Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дневные блокпосты появились в Коксуском районе Алматинской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области уточнили, что по состоянию на 12 апреля в Коксуском районе за апрель увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией до 128 случаев, в марте текущего года было зарегистрировано 85 случаев. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели увеличился с 1,6% до 2,2%.

«За последние сутки зарегистрировано 12 случаев КВИ, темп прироста составил 1,9%. Решением районного штаба межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции Коксуского района и на основании постановления №54 от 9 апреля 2021 года главного государственного санитарного врача Коксуского района были установлены 9 блокпостов на въезде выезде в/из сельских округов с 8 утра до 20:00 вечера», - отметили в департаменте.

Сообщается, что в работе блокпостов задействованы сотрудники районных отделов полиции и специалисты местных исполнительных органов. Блокпосты были поставлены с целью дальнейшего нераспространения коронавирусной инфекции на территории района.