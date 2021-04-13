РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:27, 12 Апрель 2021 | GMT +6

    Дневные блокпосты выставили в одном из районов Алматинской области

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Дневные блокпосты появились в Коксуском районе Алматинской области из-за ухудшения эпидемиологической ситуации по коронавирусу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области уточнили, что по состоянию на 12 апреля в Коксуском районе за апрель увеличилась заболеваемость коронавирусной инфекцией до 128 случаев, в марте текущего года было зарегистрировано 85 случаев. Темп прироста КВИ по области при сравнении за последние 2 недели увеличился с 1,6% до 2,2%.

    «За последние сутки зарегистрировано 12 случаев КВИ, темп прироста составил 1,9%. Решением районного штаба межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции Коксуского района и на основании постановления №54 от 9 апреля 2021 года главного государственного санитарного врача Коксуского района были установлены 9 блокпостов на въезде выезде в/из сельских округов с 8 утра до 20:00 вечера», - отметили в департаменте.

    Сообщается, что в работе блокпостов задействованы сотрудники районных отделов полиции и специалисты местных исполнительных органов. Блокпосты были поставлены с целью дальнейшего нераспространения коронавирусной инфекции на территории района.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Общество Безопасность Алматинская область
    Сейчас читают
    01:25, 03 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются на севере Казахстана 3 октября
    01:00, 03 Октябрь 2023
    Сенсацией завершился матч Тимофея Скатова на турнире в Лиссабоне
    00:47, 03 Октябрь 2023
    $16 млн за полгода составил товарооборот между Казахстаном и Люксембургом
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!