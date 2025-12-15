Дмитрий Огай возглавил футбольный клуб «Шахтер»

В Караганде состоялось официальное представление Дмитрия Огая в качестве главного тренера футбольного клуба «Шахтер». Наставник, признанный одним из самых титулованных специалистов казахстанского футбола, подчеркнул, что осознает всю ответственность новой должности.

— Для меня большая честь руководить «Шахтером». Как тренерский, так и административный штаб приложат максимум усилий для реализации задач клуба. История команды говорит сама за себя: дважды чемпион Казахстана, участие в Лиге чемпионов и групповом этапе Лиги Европы. Мы помним достижения прошлых поколений игроков и намерены продолжить эту традицию, — отметил Огай.

Сейчас команда проходит селекционно-ознакомительный сбор в Шымкенте.

— Мы собрали команду до Нового года, чтобы лучше узнать игроков. Следующий сбор пройдет в Турции, где мы определим состав с учетом нового лимита футболистов 2008 года, — поделился планами тренер.

Дмитрий Огай начал тренерскую карьеру в 1998 году, возглавлял такие казахстанские клубы, как «Иртыш», «Тобол», «Кайсар» и «Жетысу». Сам он ранее выступал за «Шахтер». Трижды признавался тренером года в Казахстане (2002, 2003, 2005), дважды приводил свои команды к чемпионству, становился обладателем Кубка Казахстана и Кубка Интертото.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб Караганды переходит в частные руки.