Для роста поголовья адайских лошадей необходима помощь государства — фермер

Фото: Аягоз Избасарова/Kazinform

Алеке Болтеков, житель села Саина Шапагатова, разводит адайских лошадей, в его хозяйстве около 50 скакунов. Чтобы увеличить поголовье, фермеры скрещивают адайских лошадей с чистокровными жеребцами, получая жеребят. Однако, по словам Болтекова, из-за отсутствия государственной поддержки фермерам приходится развивать породу собственными силами.

— Мы получили статус чистокровной адайской лошади, но поддержки до сих пор нет. Ранее Президент дал поручение поддержать разведение этой породы, открыть институт, проводить исследования, работать над улучшением качества. Хотелось бы, чтобы эта работа наконец началась. Единственную помощь мы получили во время засухи. В остальное время каждый сам себя обеспечивает. В селе Саина Шапагатова нам выделили землю под ипподром, но строительство еще не началось. Нам очень нужна специализированная площадка для испытаний лошадей. Для увеличения поголовья требуется поддержка со стороны Правительства, — говорит Болтеков.

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

Адайская лошадь — это животное, идеально приспособленное к суровым засушливым условиям Мангистау. Эти лошади способны скакать без остановки на протяжении целого дня, преодолевая 40-50 километров. Они устойчивы как к холодам, так и к жаре, могут круглогодично находиться на пастбищах и не требуют особого ухода. Мясо адайской лошади отличается высоким качеством, а выход мяса составляет 52-58%. В среднем, с каждой кобылы можно получать 8-11 литров молока в день. Адайские лошади разводятся в основном в Мангистауской, Атырауской и Актюбинской областях.

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

Тулпар атбегі (специалист по тренировке лошадей) Алеке Болтеков участвовал в марафоне «Ұлы дала жорығы», преодолел 1200 километров и занял первое место, выиграв главный приз. Затем он установил новый мировой рекорд, преодолев 1300 километров.

Заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Ботагуль Куттымуратова сообщила, что для получения государственной поддержки владельцы адайских лошадей должны сначала зарегистрировать своих животных как породу и получить соответствующие документы. Это процесс регулирует Институт сельского хозяйства и кормопроизводства Казахстана.

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

— У нас нет средств на регистрацию лошадей. На данный момент зарегистрировано только 1000 лошадей с сертификатом чистокровности породы. В соответствии с поручением Президента о предоставлении специального статуса адайской лошади, в 2023 году Институт сельского хозяйства и кормопроизводства разработал проект «Определение генетической структуры популяции адайских лошадей с использованием современных генотипирующих технологий, создание и тестирование новых племенных линий и типов». На реализацию проекта было выделено 50 млн тенге из местного бюджета. В рамках проекта проведен генетический анализ 1000 адайских лошадей, выданы сертификаты. Скакуны внесены в государственный реестр племенных лошадей, и им выданы патенты на «племенные достижения». В Мангистау есть 4 хозяйства, занимающихся разведением адайских лошадей. Возможно, есть и другие, но они с нами не связывались и не проявили желания получить сертификаты. Получить сертификат на племенную лошадь — это обязанность фермеров. Они должны объединиться, пригласить специалистов из института и оформить необходимые документы. Только тогда они смогут получить субсидии, например, на корм, искусственное осеменение и другие расходы. Однако для получения этой помощи фермеры должны доказать, что их лошади — адайские. В настоящее время разрабатывается дорожная карта по повышению статуса адайской лошади и увеличению ее поголовья, и мы работаем над этим в сотрудничестве с другими государственными органами. В рамках этого будет проделана определенная работа, — отметила заместитель руководителя управления сельского хозяйства Мангистауской области Ботагуль Куттымуратова.

Фото: Аягөз Ізбасарова/Kazinform

На первом Форуме работников сельского хозяйства, прошедшем на прошлой неделе, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил создать Институт коневодства.

— В Казахстане выращивают несколько видов лошадей. Среди них особое место занимает порода джабе (жабы), история которой неразрывно связано с жизнью и бытом казахского народа. Позднее были выведены костанайская, кушумская, мугалджарская породы. Каждая из них имеет свои достоинства и особенности. В одном из своих выступлений я уже говорил об адайской породе, являющейся бесценным богатством Мангистау. Тогда я поручил принять конкретные меры по популяризации этой породы в мире. В настоящее время порода «Адай» получила официальное признание. Сегодня эти величественные скакуны достойно представляют нашу страну на различных скачках и соревнованиях, — сказал Президент.

Сегодня Министерство сельского хозяйства Казахстана сообщило, что в стране создан Научно-исследовательский институт коневодства и кормопроизводства.