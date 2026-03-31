    21:43, 30 Март 2026 | GMT +5

    Для туристов из Китая будут организованы туры в Астану

    В городе Урумчи (КНР) прошла VII международная туристская выставка Xinjiang Spring Tourism Expo 2026, участие в ней принял Центр развития туризма «Astana Tourism», передает агентство Kazinform со ссылкой на акимат Астаны.

    Фото: акимат Астаны

    Выставка привлекла профессионалов отрасли, включая туристические агентства, отели и производителей товаров для активного отдыха, которые представили участникам выгодные предложения и скидки.

    В рамках выставки были проведены переговоры с представителями туроператоров Синьцзян-Уйгурского автономного района и управления туризма региона.

    По итогам встреч достигнуты договоренности об организации туристических групп из Китая в Казахстан.

    Всего установлено более 40 деловых контактов, открывающих перспективы для дальнейшего сотрудничества.

    Особое внимание на презентации «Astana Tourism» было уделено развитию событийного туризма и продвижению туристских маршрутов в столицу Казахстана. Транспортная доступность, в частности, наличие прямых авиарейсов и развитая логистика между городами нашей страны, стала одним из ключевых моментов, заинтересовавших китайских партнеров.

    Благодаря действующему 30-дневному безвизовому режиму и успешной реализации инициативы «Один пояс — один путь» наблюдается значительное повышение интереса к туристическому потенциалу Астаны и Казахстана со стороны граждан КНР.

    Напомним, что меры по подготовке к летнему туристскому сезону усиливают в Казахстане.

    Динара Жусупбекова
