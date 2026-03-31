Для туристов из Китая будут организованы туры в Астану

Выставка привлекла профессионалов отрасли, включая туристические агентства, отели и производителей товаров для активного отдыха, которые представили участникам выгодные предложения и скидки.

В рамках выставки были проведены переговоры с представителями туроператоров Синьцзян-Уйгурского автономного района и управления туризма региона.

По итогам встреч достигнуты договоренности об организации туристических групп из Китая в Казахстан.

Всего установлено более 40 деловых контактов, открывающих перспективы для дальнейшего сотрудничества.

Особое внимание на презентации «Astana Tourism» было уделено развитию событийного туризма и продвижению туристских маршрутов в столицу Казахстана. Транспортная доступность, в частности, наличие прямых авиарейсов и развитая логистика между городами нашей страны, стала одним из ключевых моментов, заинтересовавших китайских партнеров.

Благодаря действующему 30-дневному безвизовому режиму и успешной реализации инициативы «Один пояс — один путь» наблюдается значительное повышение интереса к туристическому потенциалу Астаны и Казахстана со стороны граждан КНР.

Напомним, что меры по подготовке к летнему туристскому сезону усиливают в Казахстане.