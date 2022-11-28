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Для строительства метро в Алматы изымут 92 участка

28 Ноября 2022, 14:44
Для строительства метро в Алматы изымут 92 участка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В управлении земельных отношений Алматы сообщили, что принудительному отчуждению для государственных нужд с целью строительства станции метро подлежат 92 земельных участка, из них 24 были выкуплены у собственника, 68 – в работе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно постановлению акимата города Алматы от 10 декабря 2021 года, КГП на ПХВ акимата города Алматы «Метрополитен» проработан новый проект строительства третьего пускового комплекса метрополитена Алматы от улицы Яссауи в западном направлении вдоль проспекта Абая до рынка «Барлык».

В настоящее время, по этому проекту принято постановление «О начале принудительного отчуждения земельных участков или иного недвижимого имущества в связи с изъятием земельных участков для государственных нужд» на 60 земельных участков.

«В соответствии со статьей 67 Закона РК «О государственном имуществе», стоимость земельного участка, а также недвижимого имущества, находящегося на земельном участке, отчуждаемого для государственных нужд, определяется в размере их рыночной стоимости независимо от оснований возникновения прав на земельный участок. Объем бюджетных средств, планируемых к выкупу земельных участков частного сектора будет определен на основании отчетов независимых оценочных компаний, составленных в результате оценочных работ», - отметили в управлении.

Ранее сообщалось, что акимат Алматы в 2023 году планирует завершить выкуп земельных участков для строительства новой станции метро «Калкаман» и пробивки нескольких улиц и проспектов.

На сегодня в Алматинском метрополитене работают 11 станций общей протяженностью 13,4 км. Последние две запустили 30 мая.


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