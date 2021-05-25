Для создания памятника Елбасы в Туркестане нужно провести международный конкурс – Женгиз Томар

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Для создания памятника Первому Президенту РК - Елбасы Нурсултану Назарбаеву в Туркестане нужно провести международный конкурс. Такое мнение высказал первый вице-президент Международного казахско-турецкого университета имени Кожа Ахмета Яссауи Женгиз Томар, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нурсултан Назарбаев – человек, выдвинувший важные инициативы не только для Казахстана, но и для единства, сотрудничества всего тюркского мира. Елбасы стал инициатором создания Парламентской Ассамблеи тюркоязычных государств, Тюркского совета, Тюркской академии. Он также способствовал созданию Казахско-турецкого университета имени Яссауи в 1991 году. Как известно, на прошедшем в марте текущего года в Туркестане саммите «Туркестан – духовная столица тюркского мира» было принято решение. Елбасы также внес очень большой вклад в развитие Туркестана. Сегодня город, ставший областным центром, обретает новый облик. Поэтому считаю правильным, что в Туркестане – вечной столице тюркского мира – будет памятник Первому Президенту Казахстана», – сказал Женгиз Томар.

По его мнению, для создания памятника Первому Президенту РК в Туркестане следует организовать международный конкурс в тюркском мире.

Ранее с инициативой установить в Туркестане памятник Елбасы выступил заместитель генерального секретаря ТЮРКСОЙ Билаль Чакыджи на международной онлайн–конференции «Туркестан – духовная столица тюркского мира: интеграция и перспективы сотрудничества».