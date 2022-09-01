Для развития сельского хозяйства нет полноценной информации – Президент РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости масштабирования проекта по сельской кооперации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Большие перспективы для развития аграрной сферы открывает сельская кооперация. Был реализован соответствующий пилотный проект. По его итогам урожайность в сельхозкооперативах, участвующих в нем, увеличилась в два раза, а прирост поголовья - почти на четверть. Данный успешный опыт нужно поэтапно масштабировать по всей стране с учетом специфики регионов», - сказал Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана.

По словам Президента, отрасль остро нуждается в передовых технологических решениях.

«Сейчас для развития сельского хозяйства нет полноценной информации. Все разрозненные сведения о состоянии сельхозземель, водных ресурсах, ирригационных системах и транспортной доступности будут объединены на единой цифровой платформе. В целом, со следующего года АПК должен заработать по новым и стабильным правилам», - добавил Глава государства.

Сегодня состоялось совместное заседание палат Парламента, в ходе которого Глава государства выступил с Посланием народу Казахстана.

С полным текстом Послания Президента народу Казахстана можно ознакомиться здесь.