Для посева риса и хлопка на юге Казахстана может не хватить воды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев попросил Министерство экологии и природных ресурсов принять своевременные меры для обеспечения необходимом объемом воды в Кызылординской и Туркестанской областях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Он сообщил, что площадь сахарной свеклы доведена до 19 тысяч га, что на 7,4 тысячи га больше уровня 2022 года. Посев завершен. Посев хлопчатника также завершен, площадь составила 111,4 тысячи га, снижение составило порядка 15 тысяч га. Рис засеян на площади 97,3 тысячи га, что больше планируемого показателя на 2,3 тысячи га.

«Вместе с тем, учитывая, что по указанным влагоемким культурам имеется риск дефицита воды для полива, прошу Министерство экологии и природных ресурсов принять своевременные меры по обеспечению Кызылординской и Туркестанской областей необходимым объемом водных ресурсов», - сказал министр во время заседания Правительства РК.

Ранее сообщалось, что завершение весенне-полевых работ в Казахстане планируется до конца недели. По итогам года ожидается урожай в 16 млн тонн пшеницы.