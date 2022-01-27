Для помощи бизнесу и гражданам в Алматы пересмотрен городской бюджет

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состоялась внеочередная XIV сессия маслихата Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу маслихата.

Для оперативного решения вопросов обеспечения жизнедеятельности города, административных и силовых структур, в целях возмещения ущерба предпринимательству и стимулирования бизнес-сектора маслихатом по инициативе акимата произведены уточнения в бюджете Алматы. Уточнение местного бюджета проводится за счет перевыполнения доходной части бюджета в 2021 году на сумму 30 млрд тенге.

Данные средства, в целях реализации поручения Главы государства по скорейшему восстановлению города и оказанию помощи населению и бизнесу, будут перенаправлены на следующие расходы:

- Возмещение ущерба предпринимателям, пострадавшим в ходе беспорядков - 5 млрд тенге;

- На субсидирование затрат по уплате коммунальных расходов для субъектов МСБ (сроком на 3 месяца) – 1,5 млрд тенге;

- В рамках финансирования программы занятости населения планируется предусмотреть средства для трудоустройства на общественные работы 6 тысяч человек – 3,3 млрд тенге;

- На внедрение механизма льготного кредитования субъектов малого и среднего бизнеса выделено 6,3 млрд тенге;

- На укрепление материально – технического оснащения сотрудников правоохранительных органов. На эти цели планируется выделить 2,2 млрд тенге;

- Также предусмотрены прочие расходы на финансирование социально-значимых мероприятий для обеспечения жизнедеятельности и восстановления города.

«В настоящее время разрабатывается проект следующего уточнения бюджета города, в котором будут рассмотрены другие вопросы, касающиеся обеспечения и восстановления жизнедеятельности мегаполиса», - сообщил секретарь маслихата Станислав Канкуров.

Также на сессии маслихата сложены полномочия депутата от партии «Ак жол» Ю. Шина в порядке ротации партийного списка городского филиала партии «Ак жол» и личного заявления. Вместо него постановлением Территориальной избирательной комиссии и совета филиала партии «Ак жол» утверждена кандидатура Ербола Омарханова, известного юриста и директора ОЮЛ «Ассоциация микрофинансовых организаций Казахстана».

Напомним, по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева работникам сферы здравоохранения, правоохранительных органов, ДЧС и службы спасения, пострадавшим и работавшим в период ЧП, перечислена материальная помощь.