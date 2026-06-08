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    Для первоклассников вводят адаптационную программу с казахским языком

    Программа реализуется через внеклассные занятия или классные часы с использованием реальных жизненных ситуаций. Основная цель – развитие практических коммуникативных навыков учащихся, передает Kazinform со ссылкой на prg.kz.

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    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Адаптационная программа будет вводиться по заявлению родителей либо по рекомендации педагога при наличии письменного согласия законных представителей.

    Для реализации программы школа должна утвердить список участников, план и график занятий, создать благоприятные условия для обучения, обеспечить использование учебных и методических материалов, а также наладить взаимодействие педагогов с родителями.

    Стоит отметить, что приказ вводится в действие с 15 июня текущего года.

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    Образование Казахский язык школа
    Жанат Қапалбаева
    Жанат Қапалбаева
    Автор