Для первоклассников вводят адаптационную программу с казахским языком

Программа реализуется через внеклассные занятия или классные часы с использованием реальных жизненных ситуаций. Основная цель – развитие практических коммуникативных навыков учащихся, передает Kazinform со ссылкой на prg.kz.

Адаптационная программа будет вводиться по заявлению родителей либо по рекомендации педагога при наличии письменного согласия законных представителей.

Для реализации программы школа должна утвердить список участников, план и график занятий, создать благоприятные условия для обучения, обеспечить использование учебных и методических материалов, а также наладить взаимодействие педагогов с родителями.

Стоит отметить, что приказ вводится в действие с 15 июня текущего года.

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