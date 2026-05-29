Искусственный интеллект будет выявлять буллинг в школах Казахстана

Видеонаблюдение с функцией искусственного интеллекта активно внедряется в школах Казахстана, чтобы обеспечить безопасность детей. Об этом сообщила вице-министр просвещения РК Шынар Акпарова на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает агентство Kazinform.

По словам Шынар Акпаровой, на портале органа правовой статистики и специальных учетов было зарегистрировано 167 административных дел по фактам буллинга в школах.

— Зарегистрировано на сегодня 167 административных дел, привлечены к административной ответственности 103 лица. На сегодня в пилотном режиме введено видеонаблюдение в организациях образования города Астаны и Северо-Казахстанской области, которое позволяет фиксировать массовое скопление детей, их агрессивное поведение. В свою очередь, в автоматическом режиме видео может передаваться администрации школы, которое будет принимать меры реагирования, — сказала Акпарова.

В рамках реализации концепции «Дети Казахстана» на 2026–2030 годы поэтапно внедряется система видеонаблюдения в организациях образования. Технологии искусственного интеллекта выявляют признаки насилия, буллинга, травли ребенка, автоматически распознавая потенциально опасные лица, которые находятся в школах.

В своем выступлении вице-министр отметила, что Институт уполномоченного по правам ребенка является эффективным механизмом, независимым от других структур при оперативном реагировании на случаи буллинга, насилия и жестокого обращения с детьми. Каждый случай находится на их личном контроле, позволяя координировать деятельность всех государственных органов.

Также Акпарова сообщила, что 100% школ Казахстана охвачены «уроками безопасности» и подключены к QR-111. С января 2025 года в школах и колледжах введены QR-коды для доступа к контакт-центру «111». Масштабирование проекта продолжится в рамках реализации Концепции «Дети Казахстана».