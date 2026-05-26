СОР и СОЧ могут отменить в казахстанских школах

В Казахстане могут отказаться от части СОР и СОЧ. Об этом сообщила министр просвещения Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Жулдыз Сулейменовой, ведомство проводит масштабный анализ системы критериального оценивания, поскольку СОР и СОЧ закреплены в образовательных стандартах.

— Мы сейчас внедряем отдельные контрольные работы — это диктант, сочинение, изложение. Поэтому, мы думаем, что будем потихоньку отходить от СОЧ. Но для этого нам нужны обоснования, в том числе аналитика, — сказала министр.

Она уточнила, что в этом году Минпросвещения проанализировало задания и ответы учащихся с 1 по 11 классы.

Оконательное решение по изменениям в системе оценивания планируют озвучить к августовской конференции педагогов. Тогда станет известно, в каких классах СОР и СОЧ сохранятся, а где их могут заменить другими форматами.

