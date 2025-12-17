Для молодежи Мангистауской области провели образовательную встречу в открытом формате

Мероприятие организовано управлением по вопросам молодежной политики Мангистауской области с целью продвижения идеи «Заң мен тәртіп». Цель встречи также заключалась в повышении правовой, финансовой, религиозной, медийной, культурной и цифровой грамотности молодежи.

Молодым людям была предоставлена ​​информация по 4 направлениям. В частности, о культурной грамотности рассказал президент Республиканского молодежного общественного объединения «Казахстанский союз КВН» Есен Елеукен. По вопросам финансовой грамотности депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Даулет Мукаев дал несколько полезных советов. Также в рамках повышения правовой грамотности заместитель прокурора Мангистауской области Сакен Самет рассказал о способах ознакомления молодежи со своими правами в рамках принципа «Право и порядок» и их защиты в рамках закона. Оперативный представитель департамента по борьбе с киберпреступностью Куралбек Гайбуллаев привел конкретные примеры защиты персональных данных и соблюдения обязанностей в социальных сетях и требований законодательства.

Фото: акимат Мангистауской области

По словам Даулета Мукаева, мероприятие прошло в открытом и свободном формате.

Фото: акимат Мангистауской области

— Молодежь должна иметь возможность открыто выражать свое мнение и уважать мнение других. Такие встречи расширяют кругозор молодежи и помогают ей стать активными и ответственными гражданами общества. Сегодня большинство молодых людей неправильно планируют свои финансы и сталкиваются с трудностями. Поэтому очень важно знать, как эффективно распределять доходы, как избегать ненужных расходов и на что обращать внимание при оформлении кредита. Финансово грамотный человек заранее думает о своем будущем и может принять правильное решение в любой ситуации, — пояснил Даулет Мукаев.

Модератор встречи Есен Елеукен провел мероприятие в формате стэндап и выразил благодарность за активное участие молодежи региона.

Фото: акимат Мангистауской области

— Причина, по которой мы провели сегодняшнюю встречу в таком формате, заключается в возможности свободного общения с молодежью. Открытая дискуссия оказалась более понятной и интересной для молодежи, чем формальная презентация. Молодежь региона была активна, открыто высказывала свои мысли и задавала конкретные вопросы. Такие встречи помогают молодым людям обрести уверенность в себе и правильно понимать важные жизненные вопросы. Поэтому я хотел бы выразить свою благодарность молодежи за их активность, — сказал Есен Елеукен.

В конце встречи состоялась панельная дискуссия. Участники задавали выступающим вопросы, которые их интересовали, и обменивались мнениями по реальным жизненным ситуациям. Мероприятие прошло в свободном и полезном формате, позволив молодежи получить новые знания и опыт.