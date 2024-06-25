«Для любого здания необходимо время»: президент аэропорта Алматы ответил на жалобы по новому терминалу

Президент международного аэропорта Алматы Гокер Косе прокомментировал критику в соцсетях касательно трещин на окнах нового терминала, а также ответил на другие возмущения граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый глава Гокер Косе в ходе пресс-тура ответил на вопросы журналистов.

- Если мы говорим о зданиях и об этих трещинах, о которых все говорят, то хотелось бы сказать, что само здание построено на основе железобетонных конструкций. Здание было построено в соответствии со всеми последними требованиями безопасности, в том числе безопасности в отношении сейсмических требований. Для любого здания необходимо время, чтобы оно осело. Это процесс, о котором мы знаем. Нормальный процесс, поэтому появляются какие-то трещины на окнах. Это не что-то страшное. Окно заменяется, как мы заменяем какие-то запасные части. В плане стабильности здания всё предсказуемо, всё ожидаемо. Нет никаких неожиданных вещей для нас, которые бы происходили, – сказал Гокер Косе.

Он также ответил на возмущение пассажиров касательно приёма международных рейсов. Ранее после открытия терминала 1 июня, международные рейсы временно принимали в старом.

- В отношении данной критики, о которой идёт речь, одна часть справедлива, а другая - несправедлива. Часть этой критики помогает улучшить нашу работу. Но нужно понимать, чтобы продолжал функционировать аэропорт и мы не отменяли рейсы, нам необходимо было перейти в новое здание как можно скорее. Поэтому приходится платить такую цену, потому что с растущим пассажиропотоком старый аэропорт не справился бы. Пришлось бы отменять рейсы. Мы, перейдя в новый терминал, избежали этого, – отметил новый глава.

Журналисты также сообщили, что в первые дни в новом терминале не работали лифт и эскалатор. Некоторые пассажиры жаловались на низкий потолок и дизайн аэропорта. Один из представителей СМИ спросил, будут ли ещё что-то переделывать в аэропорту.

- Мы никогда не останавливаемся, всегда все улучшаем. Нам было необходимо перейти в этот терминал. У нас просто не было выбора. Такое всегда случается, когда переезжаешь быстро в новое здание. В первые дни выявляются новые проблемы, о которых раньше нельзя было предположить. Сейчас у нас есть некоторые сложности - выбивает из электросети, из-за этого не работают эскалаторы и прочие вещи. Такие неполадки мы постоянно устраняем, – заметил Гокер Косе.

Кроме того, он ответил, может ли новый аэропорт стать международным хабом, как аэропорты Стамбула или Франкфурта.

- Для того, чтобы стать хабом нужно учитывать возможности самого города в плане туризма, а также его расположение, – отметил глава воздушной гавани.

По его словам, также необходимо наличие местного перевозчика.

- Если мы говорим о будущем в качестве таких международных хабов, как аэропорты Стамбула или Франкфурта, то для этого нам необходим местный перевозчик, на которого можно положиться. В данном случае это будет Air Astana, – добавил Гокер Косе.

Напомним, 1 июня начал свою работу новый терминал аэропорта Алматы.