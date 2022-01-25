Для Казахстана и Китая выявление новых векторов взаимодействия является актуальным - Зарема Шаукенова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для Казахстана и Китая выявление новых векторов взаимодействия также является актуальным для выстраивания обоюдно выгодных экономических связей, способствующих позитивной трансформации национальных экономик. Такое мнение выразила директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Зарема Шаукенова, комментируя онлайн-саммит «КНР – Центральная Азия» с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева, посвященный 30-летию установления дипломатических отношений Китая со странами ЦА, передает МИА «Казинформ».

«Глава государства принял участие в онлайн-саммите «КНР – Центральная Азия», посвященном 30-летию установления дипломатических отношений Китая со странами ЦА.

Примечательно, что именно КНР в начале 1992 года была в числе одних из первых среди стран, признавших независимость всех пяти государств региона, и инициатива проведения саммита исходила именно от них. Это говорит о высокой степени значимости всего Центральноазиатского региона для КНР как пространства, обладающего высоким потенциалом эффективного взаимодействия и со-развития.

КНР является крупнейшим торговым партнером Центральной Азии. Так, в совокупной структуре внешней торговли ЦА доля КНР в доковидный период составляла примерно немногим более 21% экспорта и около 20% импорта. Но в разрезе стран ЦА региона КНР имеет значимый вес в импорте Кыргызстана, Узбекистана, является доминантом в экспорте Туркменистана. Относительная пропорциональность внешней торговли с Китаем отмечается у Казахстана.

Но, несмотря на имеющиеся дисбалансы, практически для всех стран ЦА Китай является важным стратегическим партнером. Кроме того, тот факт, что три государства ЦА имеют общие границы с КНР также способствовало активному и тесному сотрудничеству.

С середины 1990-х годов, когда отмечался бурный рост экономики Китая, в стране значительно возросло потребление энергоресурсов, можно сказать, что это и послужило основной для закладки будущих торгово-экономических отношений между КНР и странами ЦА. Значимым фактором в сотрудничестве также сыграл и транзитный потенциал ЦАР», - отметила эксперт.

В целом, по словам З. Шаукеновой, тридцатилетний период торгово-экономического сотрудничества стран ЦА с КНР характеризуется разнонаправленной динамикой, имея как пиковые значения, так и периоды спада.

«Только за последние два десятилетия «волновая» динамика была особенно ярко выражена. В период с 2009 по 2013 годы отмечался положительный рост в динамике торговых связей КНР со странами ЦА, после – этап снижения, связанного с замедлением темпов роста внутренней экономики Китая, а также мировым кризисом в 2014-2016 годы, а затем снова фаза роста. Только за период с 2015 по 2019 годы товарооборот Китая с ЦА вырос с 32,6 млрд долларов до 46,4 млрд долларов, приблизившись к докризисному максимальному уровню 2013 года (50,3 млрд долларов). Так, импорт КНР со странами ЦА вырос с 15 млрд долларов в 2015 году до 20,2 млрд долларов в 2019 году, рост на 34,7%. В то время как объем экспорта за этот же период вырос с 17,6 млрд долларов до 26,2 млрд долларов, рост на 49%. Ситуация с закрытием границ из-за пандемии повлияла на показатели и снова отметилась тенденция снижения торгово-экономической динамики», - сказала З. Шаукенова.

Также эксперт отмечает, что в вопросах инвестиционного сотрудничества между республиками ЦА и КНР большое внимание уделяется вопросам привлечению китайских инвестиций в регион.

«Сферой приложения китайских инвестиций в регионе, как правило, являются отрасли добывающего сектора и различные инфраструктурные проекты. Так, если в 2006 году объем инвестиций КНР в пять стран ЦА составлял всего 446 млн долларов, то уже к 2017 году объемы увеличились в 30 раз, достигнув уровня в 11,8 млрд долларов. По состоянию на начало 2019 года объем прямых китайских инвестиций в регион приблизился к 20 млрд долларов США. Важно, что реализация инфраструктурных проектов за счет китайских инвестиций позволила странам ЦА расширить торгово-экономические связи как внутри, так и за пределами региона и получить доступ к региональным и глобальным производственно-сбытовым цепочкам, что положительным образом отражалось на благосостоянии населения региона», - отметила З. Шаукенова.

Касаемо сотрудничества между Казахстаном и КНР эксперт отмечает, что установившиеся добрососедские и доверительные отношения являлись ключевыми факторами сотрудничества.

«Д оказательной базой служат объемы привлекаемых прямых инвестиций из КНР в Казахстан, численность созданных совместных казахстанско-китайских предприятий и предприятий со 100% участием КНР и др. По данным Бюро национальной статистики АСПиР, на 1 декабря 2020 года в Казахстане было зарегистрировано 2676 юридических лиц, филиалов и представительств со 100% иностранным участием КНР, что составляет свыше 7,5% от общей численности всех зарегистрированных юридических лиц в РК с иностранным участием. По данным Нацбанка РК, валовый приток прямых иностранных инвестиций в Казахстан из КНР в 2019 году и 2020 году примерно составил по 1,7 млрд долларов США, что составило примерно 7% и 5,6% соответственно от общего объема привлеченных прямых инвестиций в страну за указанные период. А по данным за девять месяцев 2021 года, отмечалось снижение в показателе – 1,4 млрд долларов США.

Настоящее время характеризуется глобальными трансформационными процессами, переосмыслением старого и созданием качественно новых систем, в том числе и в экономике. Мировая экономика ищет новые точки опоры для восстановления и дальнейшего роста. Спровоцированный пандемией мировой экономический кризис вывела на передний план известные структурные проблемы национальных экономик, такие как чрезмерная зависимость бюджетов от экспорта полезных ископаемых, дисбаланс импорта и экспорта, отсутствие диверсификации источников сырья.

В этих условиях, когда происходит сжатие экономик, сокращение темпов роста, поиск новых точек соприкосновения и выстраивание новых траекторий сотрудничества между государствами играют важную роль в построении мировой устойчивой экономической системы. Лидерами после COVID-19 будут компании и государства, которые наиболее быстро адаптируются к новым условиям и учитывают новые складывающиеся долгосрочные тренды.

Для Казахстана и Китая выявление новых векторов взаимодействия также является актуальным для выстраивания обоюдно выгодных экономических связей, способствующих позитивной трансформации национальных экономик. Такими векторами могли бы стать направления сотрудничества в водородной энергетике, трансграничной торговле и электронной коммерции, туризм и научно-техническая сфера и другие», - заключила она.