Для детей с аллергией в казахстанских школах составят специальное меню

— Меню составлено с учетом физиологических потребностей детей и калоража, в нем учтены возрастные категории, сезонность, также питание детей в школах, где отсутствует пищеблок. Стандарт также содержит требования к организации питания в малокомплектных школах, буфетах и питанию детей с такими особыми диетическими потребностями, как сахарный диабет, пищевая аллергия, целиакия, лактозная недостаточность и другие заболевания, — проинформировала заместитель председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Роза Кожапова, выступая сегодня на совещании в Мангистауской области.

Документ направлен на формирование единых подходов к организации питания в дошкольных, средних, технических и профессиональных, а также образовательно-оздоровительных организациях.

Согласно новому стандарту в рационе будут значительно снижено содержание сахара, соли и жиров, исключены ненатуральные продукты и продукты с высоким содержанием соли и сахара (колбасные изделия, копчености, соки с содержанием добавленного сахара, спреды, изделия с усилителем вкуса и запаха и т. д.), увеличена доля свежих овощей, фруктов и натуральных продуктов.

В малокомплектных школах без пищеблоков будут готовиться ланч-пакеты, состоящие из горячего бутерброда, кисломолочного продукта (йогурта), сезонного фрукта и напитка (молока, кефира, напитка из шиповника, сухофруктов, ягод).

Сейчас проводится онлайн-обучение администраций школ, медработников, поставщиков услуг питания и членов бракеражной комиссии. В последующем запланировано обучение сотрудников детских дошкольных организаций.

Разработанное меню размещено на официальном сайте Комитета санэпидконтроля и направлено в Министерство просвещения для информирования управлений образования и субъектов бизнеса.

Ранее министр здравоохранения Акмарал Альназарова подробно рассказала о новом стандарте питания, который введут в школах с 1 сентября.