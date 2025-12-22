РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:56, 22 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дизельное топливо, не соответствующее требованиям техрегламента, изъяли в Актау

    В городе Актау в ходе контрольного закупа, проведенного инспекторами департамента технического регулирования и метрологии по Мангистауской области, был выявлен факт реализации дизельного топлива, не соответствующего установленным требованиям безопасности, передает Kazinform со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.  

    азс дизельное топливо
    Фото: Алина Тулеубева/ агентство Kazinform

    По результатам лабораторных испытаний установлено, что дизельное топливо марки ДТ-Л-К4 не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

    В частности, массовая доля серы в проверенной продукции составила 115 мг/кг при допустимой норме не более 50 мг/кг, что свидетельствует о превышении установленного показателя на 65 мг/кг. В связи с выявленными нарушениями уполномоченным органом был подан иск в суд.

    Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск был удовлетворен в полном объеме.

    Судом принято решение о лишении субъекта предпринимательства права владения, пользования и (или) распоряжения изъятой продукцией — дизельным топливом марки ДТ-Л-К4, как не соответствующей требованиям технического регламента. Согласно судебному акту, указанная продукция подлежит уничтожению, утилизации или переработке за счет собственных средств владельца с соблюдением требований уполномоченного органа и законодательства, либо вывозу за пределы Республики Казахстан. 

    Напомним, новые акцизы на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты установили в Казахстане. 

    Теги:
    Дизтопливо Актау Нефть Мангистауская область
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор
    Сейчас читают