Дизельное топливо, не соответствующее требованиям техрегламента, изъяли в Актау

По результатам лабораторных испытаний установлено, что дизельное топливо марки ДТ-Л-К4 не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

В частности, массовая доля серы в проверенной продукции составила 115 мг/кг при допустимой норме не более 50 мг/кг, что свидетельствует о превышении установленного показателя на 65 мг/кг. В связи с выявленными нарушениями уполномоченным органом был подан иск в суд.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области иск был удовлетворен в полном объеме.

Судом принято решение о лишении субъекта предпринимательства права владения, пользования и (или) распоряжения изъятой продукцией — дизельным топливом марки ДТ-Л-К4, как не соответствующей требованиям технического регламента. Согласно судебному акту, указанная продукция подлежит уничтожению, утилизации или переработке за счет собственных средств владельца с соблюдением требований уполномоченного органа и законодательства, либо вывозу за пределы Республики Казахстан.

Напомним, новые акцизы на бензин, дизтопливо и другие нефтепродукты установили в Казахстане.