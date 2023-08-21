Дизельные автобусы запретят закупать со следующего года в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе отчета перед Президентом Касым-Жомарт Токаевым сообщил, что в городе ведется активная работа по полному переходу мегаполиса на экологичные виды общественного транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2023 году будет поставлено 1430 единиц экологичного транспорта, в том числе за счет местного бюджета 600 автобусов и 100 троллейбусов. Частными перевозчиками будет закуплено 730 автобусов, в том числе 30 электробусов. Со следующего года будет введен запрет на покупку дизельных автобусов», – уточнил Ерболат Досаев.

По его словам, данные меры позволят довести уровень экологизации общественного транспорта до 60% уже в текущем году и до 100% - к 2025 году.

Ранее сообщалось, что в Алматы в целях исполнения поручения Президента Казахстана, направленного на экологизацию общественного транспорта и обеспечение его привлекательности, планируется в срок до 2025 года закупить с учетом частных инвестиций 2680 единиц новых автобусов и 200 троллейбусов.