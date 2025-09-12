Директора школы осудили за хищения через «Damu Bala» в области Абай

Следствием установлено, что директор ТОО «SAMGAU өнер& спорт мектебі», используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми.

На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков.

В представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своём «участии» в программе.

Так, например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай, несмотря на то, что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке.

Ущерб государству в размере 23 млн тенге полностью возмещён подозреваемым в ходе следствия.

Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.

