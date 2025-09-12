Директора школы осудили за хищения через «Damu Bala» в области Абай
Окончено расследование по факту хищения бюджетных средств, выделенных на реализацию государственной программы по развитию детского творчества через платформу «Damu Bala», передает агентство Kazinform со ссылкой на АФМ.
Следствием установлено, что директор ТОО «SAMGAU өнер& спорт мектебі», используя программу подушевого финансирования творческих кружков и спортивных секций, предоставлял недостоверные сведения о занятиях с детьми.
На основании ежемесячных отчетов о посещаемости, содержащих заведомо ложные данные, уполномоченным органом производилось государственное финансирование якобы действующих кружков.
В представленной отчетности фигурировали дети, которые фактически не посещали занятия, а некоторые из них и вовсе не были осведомлены о своём «участии» в программе.
Так, например, один из детей числился участником кружка живописи в области Абай, несмотря на то, что постоянно проживает в Алматинской области и не состоит ни в одном кружке.
Ущерб государству в размере 23 млн тенге полностью возмещён подозреваемым в ходе следствия.
Приговором суда он признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно. Приговор не вступил в законную силу.
