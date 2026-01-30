Директор школы в Актобе оштрафована за получение взятки
Директор школы-лицея № 63 имени Миржакыпа Дулатулы города Актобе, Алимa Айзакова, получила взятку в размере 250 тысяч тенге. Суд № 2 города Актобе признал ее виновной и наложил штраф в 7,5 миллиона тенге, сообщает корреспондент агентства Kazinform.
Дело рассматривалось по статье «Взяточничество» Уголовного кодекса Республики Казахстан. Согласно материалам дела, А.Айзакова, назначенная на руководящую должность летом прошлого года объявила конкурс на ремонт системы интернета. В конкурсе принял участие ИП «Аманов». Стоимость проекта составила всего 339 876 тенге. Был подписан договор, по которому подрядчик обязался отремонтировать интерактивную доску, установить сертификат Национального удостоверяющего центра. Супруги-предприниматели выполнили работу, но часть выполненных работ не соответствовала техническим требованиям. Директор решила, что предпринимателя можно признать недобросовестным участником конкурса, и отказалась подписывать акт приемки.
За беспрепятственное подписание акта директор, при личной встрече с предпринимателем, запросила взятку в размере 300 тысяч тенге. Позднее предприниматель попросил уменьшить сумму до 250 тысяч тенге. В это время индивидуальный предприниматель полностью выполнил возложенную на него работу и запустил интерактивную доску. Несмотря на это, директор не подписала акт приемки.
Судя по материалам в судебном кабинете, индивидуальный предприниматель после этого обратился в Актюбинский областной Департамент КНБ, где рассказал о происходящем.
Индивидуальному предпринимателю были вручены 230 тысяч тенге в помеченных купюрах, он добавил 20 тысяч тенге и, согласно договоренности, передал директору школы в ее кабинете.
На судебном заседании подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Решением суда директор школы Алима Айзакова признана виновной, на нее наложен штраф в тридцатикратном размере полученной взятки. То есть подсудимая должна выплатить 7,5 миллиона тенге, а также она пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в местных органах самоуправления. Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что руководитель отдела Департамента по обеспечению качества в сфере образования наказана за получение взятки, а два директора школ за дачу взятки.