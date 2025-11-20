Коррупция в образовании: чиновник и директора школ осуждены в Актобе

Трое подсудимых заявили, что раскаиваются и просят не лишать их свободы, тогда как один из них утверждает, что был вынужден совершить действия под давлением.

На скамье подсудимых находились начальник отдела департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области Аскар Кемешов, директор средней школы № 74 города Актобе, директор Наркызылской основной средней школы Гульзат Бактарбаева и Алтынгуль Толегенова, а также заведующий сектором отдела образования Иргизского района Алмагуль Бекниязова. Всем им инкриминируются преступления по статьям Уголовного кодекса: «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве». Сегодня они выступили с последним словом.

Начальник отдела департамента Аскар Кемешов признал свою вину и подчеркнул тяжелые жизненные обстоятельства:

— У меня трое несовершеннолетних детей. На моем попечении тяжело больные родители. Я искренне раскаиваюсь в содеянном, — сказал он.

Директор Наркызылской школы и заведующий сектором отдела образования Иргизского района также выразили сожаление и попросили не лишать их свободы.

Директор средней школы № 74 города Актобе заявила, что пошла на эти действия после того, как на нее было оказано давление, и что наказание должен понести человек, который к этому вынудил:

— Психологическим давлением у меня сформировали чувство зависимости. Филолого-психологическая судебная экспертиза подтвердила, что я находилась в состоянии запугивания, давления и подчиненности, и что мои действия совершались в условиях психологического принуждения. Человек, который передал взятку под угрозой или принуждением, не считается взяткодателем, — подчеркнула она.

После всех выступлений подсудимых суд перешел к вынесению решения, которое определило окончательную судьбу участников дела.

Начальник отдела департамента по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области заплатит штраф за получение взятки, а директора школ признаны виновными в даче взятки.

В городском суде № 2 города Актобе рассматривалось дело по статьям Уголовного кодекса «Получение взятки», «Дача взятки» и «Посредничество во взяточничестве», и сегодня вечером был оглашен приговор.

— Аскар Кемешов признан виновным по пункту 4 части 3 статьи 366 Уголовного кодекса и обязан выплатить штраф в размере 60-кратной суммы взятки, то есть 7 000 200 тенге. Гульзат Бактарбаева признана виновной по части 1 статьи 367 и должна выплатить штраф в размере 15-кратной суммы взятки — 1 050 000 тенге.

Алтынгуль Толегенова также признана виновной по части 1 статьи 367 и обязана выплатить штраф в размере 15-кратной суммы взятки — 750 000 тенге.

Алмагуль Бекниязова признана виновной по части 1 статьи 368 Уголовного кодекса и должна выплатить штраф в размере 10-кратной суммы — 500 000 тенге, — огласил приговор судья.

Кроме того, подсудимым запрещено занимать должности в государственных органах, в судебной системе, органах местного самоуправления, в Национальном банке РК и его ведомствах, в органах, уполномоченных регулировать, контролировать и надзирать за финансовым рынком и финансовыми организациями, а также в государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора.