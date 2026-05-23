Директор национальной разведки США Талси Габбард уходит в отставку

Талси Габбард планирует покинуть пост 30 июня, чтобы помочь своему супругу справиться с «редкой формой рака костей», передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

— В данный момент я вынуждена временно отойти от государственной службы, чтобы быть рядом с ним и всеми силами поддерживать его в этой борьбе, — говорится заявление об уходе в соцсети Х.

В своем заявлении Габбард также сообщила Трампу, что глубоко благодарна за оказанное ей доверие «и за возможность возглавлять управление директора национальной разведки в течение последних полутора лет».

Габбард написала, что «достигла значительного прогресса в управлении национальной разведки — обеспечив беспрецедентную прозрачность и вернув доверие к разведывательному сообществу».

— Я приложу все усилия, чтобы в ближайшие недели обеспечить плавный и тщательно продуманный переход, чтобы ни вы, ни ваша команда не ощутили никаких проблем с руководством или темпом работы, — написала она.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заместитель Габбард, Аарон Лукас, станет исполняющим обязанности директора Национальной разведки после того, как она покинет администрацию.

— Талси проделала невероятную работу, и мы будем скучать по ней, — написал Трамп в посте в Truth Social. — У ее замечательного мужа Абрахама недавно обнаружили редкую форму рака костей, и она, что вполне понятно, хочет быть рядом с ним и помочь ему выздороветь.

Ранее подала в отставку министр труда США Лори Чавес-Деремер. Она стала третьим членом кабинета Трампа, покинувшим свой пост после министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и генерального прокурора Пэм Бонди.

