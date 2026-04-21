    13:05, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    Третья женщина-министр в администрации президента США покинула свой пост

    Министр труда США Лори Чавес-Деремер подала в отставку на фоне расследования обвинений в неправомерных действиях, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне.

    Фото: iaff.org

    Белый дом подтвердил ее уход в понедельник, заявив, что она займет должность в частном секторе. Исполняющим обязанности министра назначен Кит Сондерлинг, сообщает Republic.

    Уход министра произошел на фоне многочисленных расследований, которые ведутся с апреля 2026 года по ряду обвинений — предполагаемые неподобающие отношения с сотрудником службы безопасности, нарушения правил поведения на рабочем месте и предполагаемое нецелевое использование средств на командировки.

    Под пристальным вниманием оказался ее муж Шон Деремер, которому запретили появляться в здании Министерства труда из-за обвинений в сексуальном насилии.

    Она стала третьим членом кабинета Трампа, покинувшим свой пост после министра внутренней безопасности Кристи Ноэм и генерального прокурора Пэм Бонди. Эта череда отставок породила слухи о дальнейших кадровых изменениях в администрации Трампа.

    Рустем Кожыбаев
