Директор футбольного клуба сменился в Таразе

Дидар Сыдыкбек родился в Алматы и хорошо знаком казахстанским болельщикам по игре в командах «Кызылжар», «Астана-1964», «Актобе» и «Ордабасы». Он также регулярно вызывался в юношеские и молодежную сборные Казахстана, а в 2012 году стал лучшим молодым игроком первой лиги.

После завершения карьеры футболиста Сыдыкбек успел поработать в частном секторе и в госструктурах — занимался аналитикой в дорожной компании, курировал контрольные проекты при Управлении делами Президента и работал координатором в Фонде Первого Президента.

После завершения карьеры футболиста Сыдыкбек переключился на административную и бизнес-деятельность. Он стал директором частного клуба SD Family — открывал стадион, детские футбольные академии, работал над развитием частных футбольных инициатив. Также стал одним из основателей Казахстанской медиафутбольной федерации, а позже консультировал инфраструктурный проект «Алаң» Казахстанской федерации футбола.

В 2025 году Сыдыкбек работал главным менеджером ФК «Атырау», после чего теперь возглавил «Тараз».

