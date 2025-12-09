РУ
телерадиокомплекс президента РК
    20:48, 08 Декабрь 2025 | GMT +5

    Директор футбольного клуба сменился в Таразе

    Футбольный клуб «Тараз» получил нового руководителя — директором предприятия назначен 31-летний Дидар Сыдыкбек. Приказ о его назначении подписан руководством областного управления спорта, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Фото: ФК «Тараз»

    Дидар Сыдыкбек родился в Алматы и хорошо знаком казахстанским болельщикам по игре в командах «Кызылжар», «Астана-1964», «Актобе» и «Ордабасы». Он также регулярно вызывался в юношеские и молодежную сборные Казахстана, а в 2012 году стал лучшим молодым игроком первой лиги.

    После завершения карьеры футболиста Сыдыкбек успел поработать в частном секторе и в госструктурах — занимался аналитикой в дорожной компании, курировал контрольные проекты при Управлении делами Президента и работал координатором в Фонде Первого Президента.

    После завершения карьеры футболиста Сыдыкбек переключился на административную и бизнес-деятельность. Он стал директором частного клуба SD Family — открывал стадион, детские футбольные академии, работал над развитием частных футбольных инициатив. Также стал одним из основателей Казахстанской медиафутбольной федерации, а позже консультировал инфраструктурный проект «Алаң» Казахстанской федерации футбола.

    В 2025 году Сыдыкбек работал главным менеджером ФК «Атырау», после чего теперь возглавил «Тараз».

    Ранее сообщалось, что экс-футболист сборной Казахстана стал тренером в российском клубе.

    Пять из 14 казахстанских футбольных клубов перешли в частные руки.

