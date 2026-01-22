РУ
    12:23, 22 Январь 2026 | GMT +5

    Динара Желдыбаева назначена директором департамента коммуникаций МИД РК

    Динара Желдыбаева назначена директором Департамента коммуникаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на МИД.

    Динара Желдыбаева назначена директором департамента коммуникаций МИД РК
    Фото: МИД РК

    В 1996 году (бакалавр) и 1998 году (магистратура) окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации.

    Имеет степень магистра в сфере международных отношений.

    Свою дипломатическую службу начала в 1997 году с должности референта управления информационного анализа и планирования департамента Администрации и контроля Министерства иностранных дел Республики Казахстан, затем продолжила в качестве атташе.

    С 1999 по 2000 годы занимала должность атташе отдела пресс-службы департамента администрации МИД РК. 

    В 2000 году работала третьим секретарем департамента международного экономического сотрудничества МИД РК.

    С 2000 по 2002 годы занимала должности третьего, второго секретаря департамента экономической политики МИД РК.

    В 2002 году работала первым секретарем Комитета по инвестициям МИД РК.

    В 2002–2003 годах занимала должности первого секретаря управления международных экономических отношений МИД РК, в 2003–2004 годах советника департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД РК.

    С 2004 по 2006 годы являлась советником управления международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД РК.

    В 2006–2008 годах работала советником Посольства Казахстана в Японии.

    В 2008–2013 годах была руководителем управления по реализации имиджевых проектов загранучреждений РК Комитета международной информации МИД РК.

    С 2013 по 2021 годы была заместителем председателя Комитета международной информации МИД РК.

    В 2021–2025 годах работала советником Посольства Казахстана в России.

    До назначения директором департамента коммуникаций МИД РК с сентября 2025 года занимала должность заместителя председателя Комитета международной информации МИД РК.

    Имеет дипломатический ранг Советника I класса.

    Владеет английским и испанским языками.

    Ранее сообщалось, что Ерлан Жетыбаев назначен председателем Комитета международной информации — официальным представителем МИД Казахстана.

