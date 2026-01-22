Динара Желдыбаева назначена директором департамента коммуникаций МИД РК

В 1996 году (бакалавр) и 1998 году (магистратура) окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Имеет степень магистра в сфере международных отношений.

Свою дипломатическую службу начала в 1997 году с должности референта управления информационного анализа и планирования департамента Администрации и контроля Министерства иностранных дел Республики Казахстан, затем продолжила в качестве атташе.

С 1999 по 2000 годы занимала должность атташе отдела пресс-службы департамента администрации МИД РК.

В 2000 году работала третьим секретарем департамента международного экономического сотрудничества МИД РК.

С 2000 по 2002 годы занимала должности третьего, второго секретаря департамента экономической политики МИД РК.

В 2002 году работала первым секретарем Комитета по инвестициям МИД РК.

В 2002–2003 годах занимала должности первого секретаря управления международных экономических отношений МИД РК, в 2003–2004 годах советника департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД РК.

С 2004 по 2006 годы являлась советником управления международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД РК.

В 2006–2008 годах работала советником Посольства Казахстана в Японии.

В 2008–2013 годах была руководителем управления по реализации имиджевых проектов загранучреждений РК Комитета международной информации МИД РК.

С 2013 по 2021 годы была заместителем председателя Комитета международной информации МИД РК.

В 2021–2025 годах работала советником Посольства Казахстана в России.

До назначения директором департамента коммуникаций МИД РК с сентября 2025 года занимала должность заместителя председателя Комитета международной информации МИД РК.

Имеет дипломатический ранг Советника I класса.

Владеет английским и испанским языками.

Ранее сообщалось, что Ерлан Жетыбаев назначен председателем Комитета международной информации — официальным представителем МИД Казахстана.