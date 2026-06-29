Дымящая спецтехника в Алматы: какие меры предпринимает акимат

Председатель маслихата города Меиржан Отыншиев обратился к заместителю руководителя управления экологии и окружающей среды Аршату Бахтыгерееву с вопросом, применяются ли штрафные санкции в отношении коммунальной техники, которая не соответствует экологическим требованиям.

— Аким, когда проводил совет по экологии, он сказал, что коммунальная техника в первую очередь должна перейти на экологичные виды топлива. Сегодня мне показали видео, где наша спецтехника дымит в центре города. Что делается, какие меры принимаются? Мы же должны начинать с себя. Что делается для перевода коммунальной техники на экологически чистое топливо? — спросил председатель маслихата.

В ответ Аршат Бахтыгереев сообщил, что на первом заседании межведомственной комиссии по вопросам экологии было дано соответствующее поручение. Совместно с профильными управлениями и районными акиматами разработана дорожная карта по переводу коммунальной техники на экологичные виды топлива либо по ее замене на машины с более современными и экономичными двигателями.

По его словам, в настоящее время профильные управления готовят бюджетные заявки на реализацию этих мероприятий. Одновременно проводится инвентаризация коммунальной техники и проверка ее соответствия экологическим требованиям с привлечением специализированных организаций.

— На следующем заседании межведомственной комиссии уже будут представлены результаты этой работы. Мы озвучим, сколько единиц техники соответствует экологическим нормам и сколько не соответствует, — отметил он.

Отвечая на уточняющий вопрос о штрафах, представитель управления заверил, что меры административного воздействия применяются, в том числе и к коммунальной технике.

Кроме того, он сообщил, что в ходе проверок автобусных парков выявлен 481 газовый автобус, не соответствующий экологическим требованиям, а также 85 автобусов, эксплуатируемых без катализаторов.

— Управлением организации дорожного движения и пассажирского транспорта проводится работа по приведению этого транспорта в соответствие с экологическими нормами и установке катализаторов, чтобы автобусы отвечали современным требованиям, — пояснил Бахтыгереев.

В свою очередь Меиржан Отыншиев подчеркнул, что требования должны распространяться не только на общественный транспорт, но и на всю технику подрядных организаций, работающих по государственным закупкам.

Ранее в одном из автопарков Алматы выявили десятки автобусов, не соответствующих экостандартам.

Напомним, в конце 2025 года в Алматы приняли правила охраны атмосферного воздуха.