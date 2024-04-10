Димаш Кудайберген поблагодарил спасателей Актюбинской области

Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген встретился с военнослужащими воинской части 20982 МЧС Актюбинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Спасатели находятся в городе Кульсары, где ведут работы по ликвидации последствий паводков.

Димаш Кудайбергенов в ходе своего визита поблагодарил военных за их труд.



Отметим, что в аварийно-спасательных работах задействованы спасатели Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей и г.Алматы, а также военнослужащие МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии, работники местных исполнительных органов.

Казахстанский певец Димаш Кудайберген внес свой вклад в помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков. Он пожертвовал 15 миллионов тенге в благотворительный фонд «Демеу Казахстан». Кроме того, он посетил волонтерский штаб в Актобе, который занимается оказанием помощи пострадавшим от паводков.