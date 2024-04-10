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    17:16, 10 Апрель 2024 | GMT +6

    Димаш Кудайберген поблагодарил спасателей Актюбинской области

    Димаш Кудайберген поблагодарил спасателей Актюбинской области
    Фото: МЧС РК

    Известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген встретился с военнослужащими воинской части 20982 МЧС Актюбинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    Спасатели находятся в городе Кульсары, где ведут работы по ликвидации последствий паводков. 

    Димаш Кудайбергенов в ходе своего визита поблагодарил военных за их труд. 

    Отметим, что в аварийно-спасательных работах задействованы спасатели Атырауской, Мангистауской, Актюбинской областей и г.Алматы, а также военнослужащие МЧС, Министерства обороны и Национальной гвардии, работники местных исполнительных органов.

    Казахстанский певец Димаш Кудайберген внес свой вклад в помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков. Он пожертвовал 15 миллионов тенге в благотворительный фонд «Демеу Казахстан». Кроме того, он посетил волонтерский штаб в Актобе, который занимается оказанием помощи пострадавшим от паводков.

    Теги:
    Подтопления МЧС Регионы Казахстана Димаш Кудайберген Актюбинская область Паводки
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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