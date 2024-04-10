Димаш Кудайберген перечислил 15 миллионов тенге пострадавшим от паводков
Казахстанский певец Димаш Кудайберген внес свой вклад в помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.
Он пожертвовал 15 миллионов тенге в благотворительный фонд «Демеу Казахстан».
Ранее сообщалось, что известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе.
— Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни, — сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.
Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Лаззат Оразбаева сообщила, что водители «ГАЗелей» бесплатно развозят гуманитарную помощь в Актобе.