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    20:24, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Димаш Кудайберген перечислил 15 миллионов тенге пострадавшим от паводков

    Димаш Кудайберген перечислил 15 миллионов тенге пострадавшим от паводков
    Фото: Instagram/kudaibergenov.dimash

    Казахстанский певец Димаш Кудайберген внес свой вклад в помощь казахстанцам, пострадавшим от паводков, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Он пожертвовал 15 миллионов тенге в благотворительный фонд «Демеу Казахстан». 

    Димаш Кудайберген перечислил 15 миллионов тенге пострадавшим от паводков
    Фото: Kazinform

    Ранее сообщалось, что известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе.

    — Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни, — сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.

    Заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Лаззат Оразбаева сообщила, что водители «ГАЗелей» бесплатно развозят гуманитарную помощь в Актобе. 

    Теги:
    Регионы Казахстана Димаш Кудайберген Гуманитарная помощь Благотворительность Волонтеры Актюбинская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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