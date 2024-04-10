Димаш Кудайберген перечислил 15 миллионов тенге пострадавшим от паводков

Он пожертвовал 15 миллионов тенге в благотворительный фонд «Демеу Казахстан».

Ранее сообщалось, что известный казахстанский певец и музыкант Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе.

— Я не мог не приехать сюда и не навестить своих земляков, которые с детства всегда меня поддерживали и желали больших высот. По новостям я узнал, что государство оказывает всю необходимую помощь. Самое главное, чтобы все смогли восстановить и вернуться к нормальной жизни, — сказал Димаш Кудайберген в беседе с волонтерами.