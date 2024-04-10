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    19:51, 09 Апрель 2024 | GMT +6

    Актюбинские водители бесплатно развозят гуманитарную помощь

    көмек
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    В Актобе водители «ГАЗелей» бесплатно развозят грузы с пунктов гуманитарной помощи, передает корреспондент агентства Kazinform.

    көмек
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    С начала паводков в регионе были открыты центры гуманитарной помощи, водители «ГАЗелей» в регионе первыми откликнулись на призыв оказать помощь в доставке товаров. 

    Волонтёры и специалисты гуманитарного центра, владельцы грузового транспорта, сообща, и координируя работу в общем чате, активно приняли участие в проводимой работе. Они отправились на помощь в районы и села, как только был получен призыв.

    гуманитарлық көмек
    Фото: Алтынай Сағындықова/Kazinform

    — Волонтеры принимают доставленный груз, сортируют его и готовят к погрузке. Согласно графика мы отправляем товары в районы на вертолете и «Газелях». На сегодняшний день перевезено 40-50 рейсов «Газелей». Автовладельцы ни денег, ни топлива не просили. Пишем в чате, что в Ойылский район нужны четыре «Газели», и они добровольно приезжают. Мы все фотографируем, они отвозят груз. При этом такую же услугу оказывают и владельцы легковых автомобилей, — рассказывает заместитель руководителя аппарата акима Актюбинской области Лаззат Оразбаева.

    көмек
    Фото: кадр из видео

    Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген посетил волонтерский штаб в Актобе.

    Теги:
    Наводнение Грузоперевозки Транспорт Гуманитарная помощь Актюбинская область Паводки
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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