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Димаш Кудайберген исполнил песню «Елім менің» на концерте в честь Дня Независимости

13 Декабря 2019 21:42
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Димаш Кудайберген исполнил песню «Елім менің» на концерте в честь Дня Независимости

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Димаш Кудайберген исполнил песню «Елім менің» на концерте в честь Дня Независимости, состоявшемся сегодня в Театре оперы и балета «Астана Опера», передает МИА «Казинформ».

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Как сообщалось ранее, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Елбасы Нурсултан Назарбаев приняли участие в торжественном концерте и поздравили казахстанцев с 28-летней годовщиной Независимости.

Отрывок видео с выступлением Димаша Кудайбергена на концерте разместил в Facebook пресс-секретарь Главы государства Берик Уали и пресс-секретарь Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Айдос Укибай в Twitter.

Напомним, Димаш Кудайберген 12 декабря вернулся из Америки, где 10 декабря дал сольный концерт «Аrnau tour ENVOY» на сцене Barclays Center в Нью-Йорке. Концерт прошел при аншлаге: организаторам пришлось выделить тысячи мест дополнительно. Голосом Димаша хотели насладиться слушатели из 60-ти стран – США, Австралии, Мексики, России, Чили, Болгарии, Филиппин, Испании, Канады, Казахстана, Японии и других.

Накануне Дня независимости РК Димашу Кудайбергену было присвоено почетное звание «Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi».

Фото: пресс-служба Акорды
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Ключевые слова: Президент Казахстана, День Независимости , Первый Президент - Елбасы,
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Жанара Мухамедиярова

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