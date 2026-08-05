Димаш Кудайберген анонсировал новый мировой тур «DiMENSIONS»

Новый проект Димаша «DiMENSIONS» — это не путешествие во времени и пространстве, а попытка раскрыть личность артиста через то, каким его видит окружающий мир, передает агентство Kazinform со ссылкой на dimashnews.com.

«DiMENSIONS» отражает многогранность Димаша как певца, композитора и продюсера, а за пределами сцены — как человека в его самом искреннем проявлении. Эти грани раскрываются в силе и свете, которые он привносит в каждое выступление, в его преданности своим культурным корням и душевной теплоте, скрытой за внешней сдержанностью; в размышлениях, накопленных на протяжении жизненного пути, и в стремлении непрерывно познавать самого себя.

— Мир давно знает Димаша благодаря его уникальному голосу. Этот концерт призван показать человека, стоящего за голосом, — раскрыть более глубокий и цельный образ артиста. Через эмоции, воспоминания и важные моменты жизни сцена шаг за шагом будет воссоздавать очертания его внутреннего мира. Постепенно перед зрителями предстанут не отдельные, разрозненные фрагменты, словно существующие в разных измерениях, а единая картина, объединённая любовью к родине, искренними чувствами, жизненными принципами, стремлением к новым вершинам и его подлинным «Я», — говорится в сообщении на сайте артиста.

Ранее песни Димаша прозвучали на FIFA Fan Fest в Мексике.