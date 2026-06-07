Димаш анонсировал фильм о подготовке к концерту в Madison Square Garden

Казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген анонсировал документальный фильм о подготовке к концерту Stranger в легендарном зале Madison Square Garden. По его словам, зрители впервые увидят закулисье одного из самых важных выступлений в его карьере, передает Kazinform.

— 5 октября мир увидел концерт Stranger в Madison Square Garden. Но никто не видел, что происходило до того, как погас свет и открылась сцена. С ранних лет мне не раз говорили, что такой высокий вокальный диапазон для мужчины — необычный выбор. Спустя годы вокруг моего имени начали появляться самые разные версии и предположения. Меня называли проектом продюсеров, кто-то считал, что я проект государств, искал за моим успехом влиятельных покровителей, которых на самом деле не было. Но пока одни пытались объяснить мой путь, мы его проживали, — написал Димаш на странице в Instagram.

По словам артиста, фильм расскажет о том, что происходило на самом деле.

— Впервые за всю мою карьеру я позволил камерам увидеть то, что раньше оставалось только между мной, моей семьей и моей командой: подготовку, закулисье, переживания, сомнения, ответственность и те моменты, которые по моей просьбе всегда оставались вне объективов камер. Этот фильм не о чьих-то мифах и версиях. Этот фильм о том, что происходило на самом деле. О днях и месяцах, предшествовавших одному из самых важных концертов в моей жизни. О том, когда мечта становится историей, — отметил певец.

Димаш Кудайберген также сообщил о скором выходе официального трейлера фильма.

— Ждите официальный трейлер послезавтра в 18:00, — заключил казахстанский артист.

Ранее сообщалось, что Димаш Кудайберген появился на съемках фильма о пограничниках.

