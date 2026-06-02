Димаш Кудайберген появился на съемках фильма о пограничниках

Съемки фильма «Таймас», создаваемого по заказу Министерства культуры и информации РК при поддержке Государственного центра поддержки национального кино, стартовали недавно, первый съемочный день проекта традиционно ознаменовался церемонией разбития тарелки.

В центре сюжета — история офицера-пограничника и служебного пса Тая, которые, преодолевая последствия потерь, становятся надежными напарниками в борьбе с контрабандистами. В работе над фильмом принимают участие специально подготовленные служебные собаки, а консультантами проекта выступают профессиональные кинологи.

Во время визита Димаш Кудайберген встретился со съемочной группой и пожелал успехов в работе над картиной.

Фото: ГЦПНК

Председатель правления Центра кино Курманбек Жумагали поблагодарил Димаша Кудайбергена за внимание к проекту и поддержку отечественного кино.

— Такое внимание со стороны артистов, прославляющих Казахстан во всем мире, безусловно, вдохновляет творческую команду и придает дополнительный стимул. Мы благодарны Димашу Кудайбергену за поддержку нашего проекта, который поднимает важные темы служения Родине, ответственности и настоящей дружбы. Уверен, картина найдет отклик у зрителей и станет заметным событием в развитии отечественного патриотического кино, — отметил Курманбек Жумагали.

Ранее стало известно, что 95 кинопроектов претендуют на госфинансирование в 2026 году.