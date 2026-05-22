Питчинг кинопроектов проходит в Алматы: 95 работ претендуют на госфинансирование

Сегодня в Алматы стартовал первый день открытой защиты кинопроектов, прошедших два этапа конкурсного отбора. В этом году в финальном этапе конкурса принимают участие 95 кинопроектов, претендующих на получение государственной финансовой поддержки и статуса национального фильма, передает Kazinform.

Конкурс кинопроектов стартовал 1 марта текущего года. Всего на первый этап поступило 323 заявки в электронном формате. После проверки представленных материалов 277 проектов были переданы на рассмотрение Экспертного совета. По итогам первого этапа во второй этап конкурсного отбора прошли 107 проектов, представленных в формате сценариев и сценарных планов. После рассмотрения полного пакета документов 95 проектов получили право участвовать в питчинге.

В первый день открытой защиты участники представили экспертам проекты в категориях игрового кино. В течение трех дней авторам предстоит презентовать свои работы Экспертному совету. По итогам будут сформированы рекомендации по проектам, претендующим на получение государственной финансовой поддержки и статуса национального фильма.

— Питчинг — это важнейший этап конкурса, где авторы получают возможность не только представить свой проект Экспертному совету, но и показать актуальность тем, профессиональный уровень команды и потенциал будущего фильма. Для Центра кино принципиально важно обеспечить прозрачность и справедливость всех этапов отбора. Уверен, что проекты этого года внесут вклад в развитие современного казахстанского кино и найдут своего зрителя, — подчеркнул председатель правления Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали.

В этом году в список приоритетных тем вошли вопросы семьи и преемственности поколений, истории и культурного наследия, образ современного героя труда, фильмы для детей, вопросы экологии, спорта и здорового образа жизни, а также идеи единства, мира и общественного согласия.

— В последние годы в сфере национального кино наблюдается ряд позитивных изменений. Это результат системной работы, проводимой совместно с профессиональным отраслевым сообществом. Качество и жанровое разнообразие фильмов, создаваемых при государственной поддержке, ежегодно растут. Во многом это стало возможным благодаря совершенствованию правил конкурсного отбора проектов, усилению требований, а также приоритетному вниманию к принципам прозрачности и справедливости. В этом году конкурс также проводится с акцентом на эти ключевые принципы. Отдельно хочу отметить активность молодых кинематографистов. Их инициативы отличаются свежими идеями и придают дополнительный импульс развитию отрасли, — подчеркнула заместитель Премьер-министра Республики Казахстан — министр культуры и информации Аида Балаева на своей странице в Facebook.

