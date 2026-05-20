Костюм главной героини фильма «Қыз Жібек» вернут в музей «Казахфильма» — Минкультуры

Об этом Министерству культуры и информации РК сообщила народная артистка Меруерт Утекешева, сыгравшая главную роль в в фильме.

О судьбе комплекта из легендарного фильма рассказал вице-министр Евгений Кочетов в кулуарах совместного заседания палат Парламента.

Ранее камзол из этого костюма стал предметом обсуждений в соцсетях после того, как реквизит оказался в частной коллекции продюсера Баян Алагузовой. Позднее она передала его Меруерт Утекешевой.

— Камзол из « Қыз Жібек» — это такая достаточно сакральная вещь для казахстанского кинематографа и вообще для истории казахстанского кино. Мы сейчас проводим расследование. Мои коллеги разговаривали с многоуважаемой Меруерт Утекешевой, и мы уже договорились — она сама изъявила желание, — что после того, как весь комплект костюма (это не только камзол) будет собран, он будет передан в музей «Казахфильма», — сообщил вице-министр.

По его словам, до инцидента весь костюм находился в музее «Казахфильма», среди прочего реквизита и хранился в соответствии с требованиями.

— Чтобы подобного рода инцидентов не было, мы сейчас оцифровываем все, что есть в музее «Казахфильма»: все костюмы, весь реквизит, который использовался в казахстанском кино. Он будет выставлен, его можно будет посмотреть, отследить, — добавил он.

Как отметил Кочетов, ведомство планирует оцифровать и другие экспонаты музея киностудии, а также другие реквизиты из известных казахстанских фильмов и постановок.

Ранее сообщалось, что в Казахстане оцифровали 66 тысяч музейных экспонатов.