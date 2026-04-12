РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    03:21, 12 Апрель 2026 | GMT +5

    Дикие кабаны все чаще выходят в жилые районы на западе Германии

    В городе Хаген на западе Германии участились случаи появления диких кабанов в жилых кварталах. Животные все чаще выходят к людям и постепенно теряют страх, передает агентство Кazinform со ссылкой на DW.

    Дикие кабаны
    Фото: DW

    В немецком городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) дикие кабаны становятся заметной проблемой для местных жителей.

    По данным СМИ, животные все чаще появляются в жилых районах, в том числе днем, тогда как раньше их можно было увидеть в основном ночью. Очевидцы сообщают, что стаи кабанов свободно перемещаются между домами и выходят к проезжей части.

    Жители выражают обеспокоенность. Многие опасаются выгуливать домашних животных в сумерках из-за риска столкновения с кабанами. Отмечается, что подобные случаи происходят всё чаще, тогда как ранее считались редкостью.

    Специалисты связывают ситуацию в том числе с тем, что некоторые горожане подкармливают животных, выбрасывая еду с балконов или оставляя корм на улице. Кроме того, кабанов могут привлекать бытовые отходы.

    Как отмечают эксперты, отстрел животных в городской черте затруднен по соображениям безопасности, а попытки вернуть их в лес с помощью отпугивающих средств не всегда эффективны.

    Жителям рекомендуют не приближаться к кабанам и заранее обозначать свое присутствие, чтобы не спровоцировать животное.

    Ранее мы писали, что в зоопарке Алматы поселились редкие животные из Южной Америки.

    Теги:
    Европа Животные Общество Мировые новости Германия
    Дамира Кеңесбай
    Дамира Кеңесбай
    Автор
    Сейчас читают