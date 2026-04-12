Дикие кабаны все чаще выходят в жилые районы на западе Германии

В немецком городе Хаген (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) дикие кабаны становятся заметной проблемой для местных жителей.

По данным СМИ, животные все чаще появляются в жилых районах, в том числе днем, тогда как раньше их можно было увидеть в основном ночью. Очевидцы сообщают, что стаи кабанов свободно перемещаются между домами и выходят к проезжей части.

Жители выражают обеспокоенность. Многие опасаются выгуливать домашних животных в сумерках из-за риска столкновения с кабанами. Отмечается, что подобные случаи происходят всё чаще, тогда как ранее считались редкостью.

Специалисты связывают ситуацию в том числе с тем, что некоторые горожане подкармливают животных, выбрасывая еду с балконов или оставляя корм на улице. Кроме того, кабанов могут привлекать бытовые отходы.

Как отмечают эксперты, отстрел животных в городской черте затруднен по соображениям безопасности, а попытки вернуть их в лес с помощью отпугивающих средств не всегда эффективны.

Жителям рекомендуют не приближаться к кабанам и заранее обозначать свое присутствие, чтобы не спровоцировать животное.

Ранее мы писали, что в зоопарке Алматы поселились редкие животные из Южной Америки.