Дифференцированные тарифы за проезд по платным дорогам введут в Казахстане
Министерство транспорта РК подготовило проект приказа о введении дифференцированной платы за проезд по платным автомобильным дорогам, передает корреспондент агентства Kazinform.
Как отмечается в документе, новая система тарифов позволит компенсировать дополнительные затраты на содержание и восстановление автодорог, которые испытывают повышенную нагрузку со стороны транзитного иностранного транспорта.
В ведомстве подчеркнули, что мера направлена на защиту экономических интересов Казахстана и обеспечение принципа взаимности в международных транспортных отношениях.
Дополнительные поступления планируется направлять на развитие и содержание дорожной инфраструктуры.
При этом дифференцированная плата не будет применяться к перевозчикам из стран Евразийского экономического союза, резидентам Казахстана, а также к государствам, с которыми межправительственными соглашениями не предусмотрена оплата за проезд по платным дорогам.
Публичное обсуждение проекта приказа открыто до 26 февраля на портале «Открытые НПА».
Напомним, с 29 января на 14 платных участках республиканских автодорог действует обновленный порядок расчета. Дефектные отрезки временно исключаются из платного километража, поэтому итоговая сумма к оплате будет ниже.