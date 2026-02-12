РУ
    10:07, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Дифференцированные тарифы за проезд по платным дорогам введут в Казахстане

    Министерство транспорта РК подготовило проект приказа о введении дифференцированной платы за проезд по платным автомобильным дорогам, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Как реализуются меры по повышению безопасности на республиканских дорогах
    Фото: Минтранспорта РК

    Как отмечается в документе, новая система тарифов позволит компенсировать дополнительные затраты на содержание и восстановление автодорог, которые испытывают повышенную нагрузку со стороны транзитного иностранного транспорта.

    В ведомстве подчеркнули, что мера направлена на защиту экономических интересов Казахстана и обеспечение принципа взаимности в международных транспортных отношениях.

    Дополнительные поступления планируется направлять на развитие и содержание дорожной инфраструктуры.

    При этом дифференцированная плата не будет применяться к перевозчикам из стран Евразийского экономического союза, резидентам Казахстана, а также к государствам, с которыми межправительственными соглашениями не предусмотрена оплата за проезд по платным дорогам.

    Публичное обсуждение проекта приказа открыто до 26 февраля на портале «Открытые НПА». 

    Напомним, с 29 января на 14 платных участках республиканских автодорог действует обновленный порядок расчета. Дефектные отрезки временно исключаются из платного километража, поэтому итоговая сумма к оплате будет ниже.

