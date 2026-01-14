Диалог легенд: Серик Сапиев раскрыл содержание разговора с Теренсом Кроуфордом

Сапиев рассказал, что его встреча с Кроуфордом случилась на чемпионате мира, правда, не уточнил, о каком именно турнире идет речь. Ведь в 2025 году прошли чемпионаты мира как от признанной Международным олимпийским комитетом международной федерации World Boxing, так и от непризнанной организации IBA.

По словам Серика Сапиева, ему было что обсудить с Кроуфордом.

— Непобедимый боксер абсолютный чемпион мира среди профессионалов Теренс Кроуфорд. Поговорили о наших общих оппонентах, с которыми встречались в ринге, я в олимпийском боксе, а он в профессионалах, — написал Серик Сапиев в своем Instagram, приложив фотографию с Кроуфордом.

Отметим, что ранее 38-летний Кроуфорд объявил о завершении спортивной карьеры 17 декабря 2025 года. Случилось это после того, как казахстанский чемпион мира в среднем весе по двум версиям Жанибек Алимханулы 2 декабря 2025 года был обвинен в употреблении допинга.

Ранее шли разговоры о возможном бое между Кроуфордом и Жанибеком.