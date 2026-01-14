РУ
телерадиокомплекс президента РК
    13:29, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Диалог легенд: Серик Сапиев раскрыл содержание разговора с Теренсом Кроуфордом

    Двукратный чемпион мира, олимпийский чемпион по боксу казахстанец Серик Сапиев поделился подробностями встречи с чемпионом мира среди профессионалов в пяти весовых категориях американцем Теренсом Кроуфордом, передает агентство Kazinform.

    Серик Сапиев, Теренс Кроуфорд
    Фото: Instagram / Серик Сапиев

    Сапиев рассказал, что его встреча с Кроуфордом случилась на чемпионате мира, правда, не уточнил, о каком именно турнире идет речь. Ведь в 2025 году прошли чемпионаты мира как от признанной Международным олимпийским комитетом международной федерации World Boxing, так и от непризнанной организации IBA.
    По словам Серика Сапиева, ему было что обсудить с Кроуфордом.

    — Непобедимый боксер абсолютный чемпион мира среди профессионалов Теренс Кроуфорд. Поговорили о наших общих оппонентах, с которыми встречались в ринге, я в олимпийском боксе, а он в профессионалах, — написал Серик Сапиев в своем Instagram, приложив фотографию с Кроуфордом.

    Отметим, что ранее 38-летний Кроуфорд объявил о завершении спортивной карьеры 17 декабря 2025 года. Случилось это после того, как казахстанский чемпион мира в среднем весе по двум версиям Жанибек Алимханулы 2 декабря 2025 года был обвинен в употреблении допинга.

    Ранее шли разговоры о возможном бое между Кроуфордом и Жанибеком.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Чемпион мира Бокс
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор
