Диагностика нового поколения станет доступнее для казахстанцев

Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла важное решение, направленное на упрощение процедур ввоза в страны Евразийского экономического союза высокотехнологичных медицинских устройств, включая современные системы магнитно-резонансной томографии.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, для реализации этой инициативы был расширен перечень радиочастотных диапазонов, при использовании которых оборудование может ввозиться на таможенную территорию ЕАЭС без необходимости предоставления лицензий, разрешительных документов или сведений из единого реестра.

— Соответствующие системы имеют ряд преимуществ с точки зрения высокого качества визуализации, установки и эксплуатации. Их технические характеристики не приводят к возникновению электромагнитных помех, — отметил директор департамента таможенного тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Принятое решение должно положительно сказаться на темпах поставок передового оборудования в больницы стран союза, сократив временные и финансовые издержки организаций.

Новый документ вступит в силу через 30 календарных дней после официального опубликования.

Напомним, ранее Коллегией ЕЭК было одобрено дополнение Правил определения страны происхождения товаров для государственных закупок шестью новыми позициями — изделиями медицинского и химического назначения. Это откроет дополнительные возможности для казахстанских производителей на рынке госзакупок стран ЕАЭС.