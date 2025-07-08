Финпирамиду под видом жилищной программы ликвидировали в Алматы

Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.

Согласно схеме, участникам обещали 15–30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлечённого участника. Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовались и оставались без движения.

В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.

С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

Ранее департаментом АФМ по городу Шымкенту была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold».