РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:44, 08 Июль 2025 | GMT +5

    Финпирамиду под видом жилищной программы ликвидировали в Алматы

    Департаментом АФМ по городу Алматы пресечена деятельность финансовой пирамиды «UILI BOLAYIK» (Үйлі болайық), передает агентство Kazinform.

    жилье
    Фото: freepik

    Под видом социальной жилищной программы организаторы убеждали участников в возможности приобретения недвижимости с последующей беспроцентной рассрочкой.

    Согласно схеме, участникам обещали 15–30% ежемесячного дохода от вложений и 10% бонусов за каждого нового привлечённого участника. Средства вкладчиков поступали на личные счета организатора в банках второго уровня, тогда как счета фонда «UILI BOLAYIK қайырымдылық қоры» фактически не использовались и оставались без движения.

    В результате в финансовую пирамиду привлечено 515 вкладчиков, которые внесли более 50 млн тенге.

    С санкции суда на банковские счета подозреваемого наложен арест. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.

    Ранее департаментом АФМ по городу Шымкенту была пресечена деятельность финансовой пирамиды «Ansar Gold». 

    Теги:
    Регионы Казахстана АФМ Жилье Алматинская область Финансовая пирамида
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор
    Сейчас читают