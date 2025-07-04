Более 400 млн тенге вложили в финпирамиду «Ansar Gold» жители Шымкента

Позиционируя себя компанией по продаже ювелирных изделий, подозреваемые обещали вкладчикам ежемесячный доход в размере 40-60% от вложенной суммы в течение пяти месяцев, а также гарантировали сохранность основного капитала.

— Однако фактически выплаты производились не из прибыли от продаж, а за счет вкладов новых участников. В результате в финансовую пирамиду привлечено свыше 200 участников, которые вложили более 400 млн тенге. Кроме того, подозреваемые привлекали родственников в качестве дропов, используя их банковские карты для обналичивания денег, поступивших от других участников схемы, — сообщили в АФМ.

Организатор финансовой пирамиды помещена под стражу. Наложены ограничения на принадлежащие ей автомобиль и жилой дом.



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