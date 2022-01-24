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Девять улиц благоустроят в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Алматы Мухит Азирбаев рассказал о планах по благоустройству мегаполиса и созданию в нем общественных пространств, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Мы продолжим масштабное благоустройство в городе. Сформирована программа по развитию общественных пространств до 2025 года, в том числе и на территории Нового Алматы», - сообщил спикер на брифинге в Региональной службе коммуникаций.
По его словам, в этом году осуществят реконструкцию пешеходного пространства от аэропорта до парка Первого Президента по существующим улицам (всего 25 км). А весной начнется реконструкция девяти улиц общей протяженностью 17 км:
- Сатпаева - от Луганского до Байзакова;
- Достык - от Абая до Аль-Фараби, далее - от Аль-Фараби до погранучилища;
- Сейфуллина - от Абая до Райымбека;
- Райымбека - от Сейфуллина до Пушкина;
- Пушкина - от Райымбека до Гоголя;
- Мусрепова - от Абая до Тимирязева;
- Казыбек би - от Достык до реки Малая Алматинка;
- дорогу на Коктобе по улице Омаровой от Малой Алматинки до въезда на Коктобе;
- Шалова - от Токтабаева до Жандосова.
Мухит Азирбаев сообщил также, что будут разработаны новые проекты по восьми улицам с началом строительно-монтажных работ в 2023 году:
- Саина - от Абая до Толе би;
- Момышулы - от Шаляпина до Толе би;
- Толе би - от Яссауи до Садовникова;
- Абая - от Жарокова до Момышулы;
- Суюнбая - от Райымбека до рощи Баума;
- Жандосова от Большой Алматинки до Саина;
- Масанчи - от Сатпаева до Кабанбай батыра;
- Жарокова - от проспекта Абая до микрорайона «Казахфильм».
В этом году также будет разработан проект по благоустройству «въездных магистралей» (Городских ворот) с началом строительства к концу года: на Верхней Каскеленской трассе, на трассе Алматы - Бишкек, на Капшагайской трассе, на Илийском, Кульджинском и Талгарском трактах.
Ранее руководитель управления городской мобильности Гани Мурзаханов рассказал, какие улицы пробивают в Алматы.
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