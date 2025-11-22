Девять таджикских терминалов включат в сеть «сухих портов» ЭСКАТО ООН

По данным Министерства транспорта Таджикистана, для получения статуса «сухих портов» предложены логистические центры в городах Душанбе, Турсунзаде, Хорог, Мургабе и приграничные терминалы «Нижний Пяндж», «Кулма», «Гулистон», «Лахш», «Бободжон Гафуров». После проверки на соответствие стандартам объекты внесут в международный перечень.

— Включение в сеть сухих портов ЭСКАТО позволит отразить эти логистические центры и терминалы на официальных картах и в базах данных ООН, что создаст дополнительные возможности для укрепления международного сотрудничества, развития транзитного потенциала Таджикистана и привлечения инвестиций в национальную транспортно-логистическую инфраструктуру, — сообщает Минтранс.

Межправительственное соглашение было подписано 1 мая 2013 года в Бангкоке и вступило в силу 23 апреля 2016 года. Участниками Соглашения являются 17 стран, входящих в Экономическую и социальную комиссию ООН для Азии и Тихого океана, ЭСКАТО (ESCAP (Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), в том числе Азербайджан, Индия, Казахстан, Китай, Россия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Южная Корея.

Напомним, ранее сообщалось, что меморандум о строительстве метро подписан в Душанбе.